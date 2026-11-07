Horóscopo del sábado 7 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Comienza el fin de semana con tareas que preferirían evitar. Busquen el apoyo de Libra para aclarar ideas y resolver asuntos pendientes.

Tauro

Hoy todo se encamina favorablemente, pero mañana el panorama será diferente. Aprovechen para tomar decisiones que vienen postergando.

Géminis

Están abiertos al diálogo y podrán retomar asuntos personales que habían dejado de lado. Será una jornada ideal para salir, pasear y disfrutar de amigos.

Cáncer

Los proyectos para este fin de semana tendrán mejores resultados mañana. Hoy pueden sentirse cambiantes y con algunas dudas. No se apuren.

Leo

Es el día ideal para darse un gusto que hace tiempo tienen pendiente. Una salida con amigos será una excelente opción. ¡Disfruten!

Virgo

La jornada favorece los encuentros sociales y los reencuentros con amigos. Busquen compañía activa y sociable. Pasarán muy bien.

Libra

La Luna continúa en su signo y los invita a prestar atención a quienes los rodean. Pueden surgir propuestas interesantes para el futuro. ¡Adelante!

Horóscopo

Escorpio

Están a las puertas de una decisión personal que vienen postergando. Hoy y mañana será fundamental que se comuniquen con claridad y firmeza.

Sagitario

Es un sábado ideal para reencontrarse con amigos. Elijan compañías que les transmitan buena energía. Libra será una excelente opción.

Capricornio

Se sienten detenidos y con dudas frente a proyectos que todavía no logran definir. Si pueden postergar las decisiones una semana, será lo mejor.

Acuario

Sus comentarios encuentran buena recepción, pero pueden mostrarse más intensos de lo habitual. No asuman compromisos que todavía no desean afrontar.

Piscis

Su comunicación resulta importante para quienes los rodean, pero la Luna en Libra puede generarles dudas e indecisiones. Tómense las cosas con calma.

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