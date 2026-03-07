Horóscopo del sábado 7 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 7 de marzo de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Venus ingresa en su signo hasta el 30 de marzo. Se activa el magnetismo y el zodiaco los mira con otros ojos. Aprovechen este impulso para avanzar en vínculos y proyectos.
Tauro
Fin de semana algo tenso por la Luna en su opuesto, Escorpio. Pueden surgir discusiones innecesarias. Midan palabras y tonos. Hablen poco, con claridad y firmeza.
Géminis
Los afectos se expresan con carácter y honestidad. Retoman tareas personales que quedaron en pausa. El carisma abre puertas y facilita acuerdos. Confíen en esa energía.
Cáncer
Escorpio aporta determinación para resolver pendientes. Esa fuerza también habilita la posibilidad de iniciar una relación en breve. Estén atentos a señales y propuestas.
Leo
Con Venus en Aries desde hoy, la energía se potencia. Se animan a encarar desafíos propios con optimismo. Jornada favorable para proyectar a futuro.
Virgo
Se muestran eficaces y resueltos ante tareas que ya no admiten demora. El carisma habitual será su mejor herramienta. Escorpio puede brindar apoyo estratégico.
Libra
Eviten discusiones, sobre todo con mujeres con quienes ya existen diferencias. Escorpio aporta intensidad y capacidad de persuasión. Busquen ese respaldo.
Escorpio
La Luna en su signo durante todo el fin de semana aumenta la actividad y la sensibilidad. Pueden sentirse cansados, pero atentos a todo lo que ocurre a su alrededor.
Sagitario
Venus en Aries amplía el panorama amoroso. Surgen opciones y propuestas interesantes. Observen con calma y esperen al martes para definir.
Capricornio
Intensidad y creatividad marcan el pulso del fin de semana. Es momento de retomar asuntos personales postergados y proyectar con decisión.
Acuario
El carisma y la seguridad personal les permiten avanzar. Mantengan los pies en la tierra y busquen a Escorpio para ordenar estrategias.
Piscis
Hay asuntos relevantes en juego, pero lo emocional pesa más de lo previsto. Mantengan calma: pronto llegará una resolución favorable.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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