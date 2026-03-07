Horóscopo del sábado 7 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Venus ingresa en su signo hasta el 30 de marzo. Se activa el magnetismo y el zodiaco los mira con otros ojos. Aprovechen este impulso para avanzar en vínculos y proyectos.

Tauro

Fin de semana algo tenso por la Luna en su opuesto, Escorpio. Pueden surgir discusiones innecesarias. Midan palabras y tonos. Hablen poco, con claridad y firmeza.

Géminis

Los afectos se expresan con carácter y honestidad. Retoman tareas personales que quedaron en pausa. El carisma abre puertas y facilita acuerdos. Confíen en esa energía.

Cáncer

Escorpio aporta determinación para resolver pendientes. Esa fuerza también habilita la posibilidad de iniciar una relación en breve. Estén atentos a señales y propuestas.

Leo

Con Venus en Aries desde hoy, la energía se potencia. Se animan a encarar desafíos propios con optimismo. Jornada favorable para proyectar a futuro.

Virgo

Se muestran eficaces y resueltos ante tareas que ya no admiten demora. El carisma habitual será su mejor herramienta. Escorpio puede brindar apoyo estratégico.

Libra

Eviten discusiones, sobre todo con mujeres con quienes ya existen diferencias. Escorpio aporta intensidad y capacidad de persuasión. Busquen ese respaldo.

Escorpio

La Luna en su signo durante todo el fin de semana aumenta la actividad y la sensibilidad. Pueden sentirse cansados, pero atentos a todo lo que ocurre a su alrededor.

Sagitario

Venus en Aries amplía el panorama amoroso. Surgen opciones y propuestas interesantes. Observen con calma y esperen al martes para definir.

Horóscopo

Capricornio

Intensidad y creatividad marcan el pulso del fin de semana. Es momento de retomar asuntos personales postergados y proyectar con decisión.

Acuario

El carisma y la seguridad personal les permiten avanzar. Mantengan los pies en la tierra y busquen a Escorpio para ordenar estrategias.

Piscis

Hay asuntos relevantes en juego, pero lo emocional pesa más de lo previsto. Mantengan calma: pronto llegará una resolución favorable.

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