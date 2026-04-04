Horóscopo del sábado 4 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El día se presenta con cierta intriga y algo de mal humor. Eviten conversaciones que ya saben que no llevarán a buen puerto. Menos es más: prioricen lo justo y necesario.

Tauro

Fin de semana con la Luna en su opuesto, Escorpio. Conviene acercarse a este signo y dejarse guiar por su intuición. Hay aprendizajes valiosos si se abren a esa energía.

Géminis

La sensibilidad está más alta de lo que creen y eso puede traer dudas y baja energía. No es el mejor momento para opinar: reserven su palabra.

Cáncer

La Luna en Escorpio activa sus emociones de forma positiva. Se abre un impulso claro hacia adelante. Confíen en lo que sienten y avancen.

Leo

Su constancia será clave para cerrar un tema pendiente que incomoda desde hace tiempo. Es momento de encarar sin miedo a equivocarse.

Virgo

Los logros llegan con perseverancia, pero también al expresar lo que sienten con claridad. Sostengan su mirada crítica y den su opinión.

Libra

El día puede comenzar de una forma y terminar con varios asuntos a resolver. Busquen equilibrio para llegar a buen puerto.

Horóscopo

Escorpio

Con la Luna en su signo durante el fin de semana, se sienten más sueltos y enfocados. Es un buen momento para avanzar en temas pendientes.

Sagitario

La jornada se muestra algo contradictoria y eso puede frenar decisiones personales. Bajen expectativas y transiten el fin de semana con calma.

Capricornio

Su costado racional se mezcla con emociones ligadas al pasado. Hay temas que necesitan atención, pero sin apuro. Tómense su tiempo antes de opinar.

Acuario

Se sienten algo detenidos y sin claridad para proyectar. Lo mejor será esperar al lunes y no exigirse más de la cuenta.

Piscis

Escorpio aporta claridad para abordar asuntos personales. Hablen desde lo emocional, pero con orden. Ser claros marcará la diferencia.

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