Horóscopo del sábado 29 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 29 de agosto de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Se mostrarán calmos y podrán encaminar mañana un comienzo que esperaban desde hace días. Será una jornada emotiva, pero con señales de avance.
Tauro
Dar vuelta la página les permitirá avanzar, aunque despertará ansiedad y sensibilidad. No se apuren: esperen al martes para tomar decisiones con mayor seguridad.
Géminis
Desde ayer tienen la mente ocupada en asuntos importantes. Están cerrando una etapa y preparándose para otra que comenzará el jueves. Proyéctense.
Cáncer
Hay temas que requieren atención y su sensibilidad hará que muchas personas recurran a ustedes. Perseveren y terminen ese trabajo pendiente.
Leo
El cansancio pesa y sienten que nadie los comprende. Tienen mucho por resolver, pero hoy conviene ocuparse de las tareas postergadas.
Virgo
La Luna en Piscis y Mercurio en su signo pueden hacerlos sentir contradictorios. Antes de opinar, piensen qué quieren decir.
Libra
Hoy marca el cierre de una etapa. Aunque no sepan cómo encarar lo que viene, confíen en que este final abre espacio para una nueva dirección.
Escorpio
Todo los moviliza y están sensibles. Antes de que termine el mes, deben tomar una decisión. No posterguen lo que hoy deben resolver.
Sagitario
Hoy falta entusiasmo, pero mañana, con la Luna en Aries, sentirán que algo nuevo comienza de forma abrupta e inesperada. Por ahora, bajen el ritmo.
Capricornio
Desde ayer avanzan hacia el cierre de una etapa que los emociona y frena sus proyectos. No fuercen respuestas: esperen al martes.
Acuario
Hoy se cierra una etapa para dar paso a algo nuevo mañana. El cambio llegará el jueves y será positivo. Mantengan la confianza.
Piscis
La Luna continúa en su signo y los encuentra con carga emocional. Los demás recurren a ustedes y necesitan de su presencia. Será una jornada intensa.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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