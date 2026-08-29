Horóscopo del sábado 29 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se mostrarán calmos y podrán encaminar mañana un comienzo que esperaban desde hace días. Será una jornada emotiva, pero con señales de avance.

Tauro

Dar vuelta la página les permitirá avanzar, aunque despertará ansiedad y sensibilidad. No se apuren: esperen al martes para tomar decisiones con mayor seguridad.

Géminis

Desde ayer tienen la mente ocupada en asuntos importantes. Están cerrando una etapa y preparándose para otra que comenzará el jueves. Proyéctense.

Cáncer

Hay temas que requieren atención y su sensibilidad hará que muchas personas recurran a ustedes. Perseveren y terminen ese trabajo pendiente.

Leo

El cansancio pesa y sienten que nadie los comprende. Tienen mucho por resolver, pero hoy conviene ocuparse de las tareas postergadas.

Virgo

La Luna en Piscis y Mercurio en su signo pueden hacerlos sentir contradictorios. Antes de opinar, piensen qué quieren decir.

Libra

Hoy marca el cierre de una etapa. Aunque no sepan cómo encarar lo que viene, confíen en que este final abre espacio para una nueva dirección.

Horóscopo

Escorpio

Todo los moviliza y están sensibles. Antes de que termine el mes, deben tomar una decisión. No posterguen lo que hoy deben resolver.

Sagitario

Hoy falta entusiasmo, pero mañana, con la Luna en Aries, sentirán que algo nuevo comienza de forma abrupta e inesperada. Por ahora, bajen el ritmo.

Capricornio

Desde ayer avanzan hacia el cierre de una etapa que los emociona y frena sus proyectos. No fuercen respuestas: esperen al martes.

Acuario

Hoy se cierra una etapa para dar paso a algo nuevo mañana. El cambio llegará el jueves y será positivo. Mantengan la confianza.

Piscis

La Luna continúa en su signo y los encuentra con carga emocional. Los demás recurren a ustedes y necesitan de su presencia. Será una jornada intensa.

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