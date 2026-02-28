Horóscopo del sábado 28 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El mes cierra con fuerte energía leonina y sienten impulso para concluir pendientes. Es una jornada relevante, con tono positivo y determinación clara.

Tauro

Se perciben constantes y estables. La meta es simple: terminar el día dedicándose a lo que más disfrutan. Clima firme, productivo y con espacio para el disfrute.

Géminis

Leo los inspira a retomar tareas importantes que quedaron relegadas. La intensidad marca el ritmo y les devuelve protagonismo. Día fuerte, con resultados visibles.

Cáncer

Hoy cambia la energía y conviene asumir asuntos personales que ya no pueden postergar ni delegar. Tomen la iniciativa y resuelvan con madurez. Avancen.

Leo

La Luna en su signo hoy y mañana fortalece su seguridad. Es tiempo de hacerse cargo de lo que habían dejado en manos ajenas. Confíen en su criterio y actúen sin temor.

Virgo

Su comunicación necesita menos rigidez y más calidez para lograr entendimiento. No se cuestionen en exceso. Aún conviene esperar antes de definir temas sensibles.

Libra

La dualidad habitual pierde peso y les permite decidir sobre cuestiones postergadas desde hace tiempo. Aprovechen la claridad y asuman posición con firmeza.

Escorpio

Se muestran sensibles pero sólidos, una combinación valiosa para resolver pendientes personales. Confíen en su intuición y concreten. Jornada intensa y especial.

Sagitario

Leo impulsa acción, Aries escucha y ustedes encuentran equilibrio emocional para avanzar en asuntos relevantes. Mantengan foco y decisión.

Horóscopo

Capricornio

Tras días inestables, llega la jornada concreta que necesitaban. Es momento de iniciar proyectos pendientes con claridad. Hoy las cosas fluyen a su favor.

Acuario

La Luna en Leo, su opuesto, puede generar cansancio y mayor sensibilidad durante el fin de semana. Bajen la exigencia y cuiden energía.

Piscis

Eviten discusiones con personas de carácter fuerte. Mercurio retrógrado puede generar incomodidades. Actúen con prudencia y hagan solo lo indispensable.

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