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El País Horóscopo

Horóscopo del sábado 25 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 25 de julio de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
25/07/2026, 00:01
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Unsplash

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Será un sábado lleno de energía y decisiones acertadas. Aprovechen la jornada para impulsar una propuesta diferente y pensar en nuevos proyectos.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

Hoy todo avanzará con naturalidad. Mañana encontrarán más calma y creatividad para resolver asuntos pendientes, especialmente junto a Capricornio.

Géminis

Aunque parezca que todo cuesta más de la cuenta, la realidad será distinta. Eviten actuar con apuro y hablen solo lo necesario.

Cáncer

Están ante la antesala de un cambio importante. Si tienen planes para el futuro, convendrá organizarlos hoy y no postergarlos.

Leo

Sagitario los impulsará a salir de la rutina y asumir desafíos que al principio no los entusiasmarán. El resultado será muy positivo.

Virgo

Hoy será mejor observar que opinar. Mañana tendrán mayor claridad para expresar lo que piensan y tomar decisiones con seguridad.

Libra

Sagitario despertará su lado más creativo. Será un excelente momento para proponer un paseo, un viaje o un proyecto que los entusiasme.

Horóscopo
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Escorpio

La comunicación mejorará y les permitirá resolver asuntos pendientes. También encontrarán tiempo para distenderse y disfrutar de una jornada positiva.

Sagitario

La Luna continúa en su signo y fortalece su liderazgo. Tendrán el respaldo necesario para avanzar en los proyectos iniciados durante los últimos días.

Capricornio

La ansiedad podría llevarlos a reaccionar con rapidez. Mantengan la calma y, si es posible, eviten discusiones con Géminis y Sagitario.

Acuario

Hoy recuperarán las ganas de hacer actividades que habían dejado de lado. Será una jornada dinámica, positiva y con buenas oportunidades.

Piscis

El optimismo marcará el día. Verán con confianza situaciones que antes generaban dudas. Aprovechen este impulso para proyectar lo que desean.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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