Horóscopo del sábado 25 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 25 de julio de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Será un sábado lleno de energía y decisiones acertadas. Aprovechen la jornada para impulsar una propuesta diferente y pensar en nuevos proyectos.
Tauro
Hoy todo avanzará con naturalidad. Mañana encontrarán más calma y creatividad para resolver asuntos pendientes, especialmente junto a Capricornio.
Géminis
Aunque parezca que todo cuesta más de la cuenta, la realidad será distinta. Eviten actuar con apuro y hablen solo lo necesario.
Cáncer
Están ante la antesala de un cambio importante. Si tienen planes para el futuro, convendrá organizarlos hoy y no postergarlos.
Leo
Sagitario los impulsará a salir de la rutina y asumir desafíos que al principio no los entusiasmarán. El resultado será muy positivo.
Virgo
Hoy será mejor observar que opinar. Mañana tendrán mayor claridad para expresar lo que piensan y tomar decisiones con seguridad.
Libra
Sagitario despertará su lado más creativo. Será un excelente momento para proponer un paseo, un viaje o un proyecto que los entusiasme.
Escorpio
La comunicación mejorará y les permitirá resolver asuntos pendientes. También encontrarán tiempo para distenderse y disfrutar de una jornada positiva.
Sagitario
La Luna continúa en su signo y fortalece su liderazgo. Tendrán el respaldo necesario para avanzar en los proyectos iniciados durante los últimos días.
Capricornio
La ansiedad podría llevarlos a reaccionar con rapidez. Mantengan la calma y, si es posible, eviten discusiones con Géminis y Sagitario.
Acuario
Hoy recuperarán las ganas de hacer actividades que habían dejado de lado. Será una jornada dinámica, positiva y con buenas oportunidades.
Piscis
El optimismo marcará el día. Verán con confianza situaciones que antes generaban dudas. Aprovechen este impulso para proyectar lo que desean.
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