Horóscopo del sábado 21 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología revela tendencias para cada signo este sábado 21 de febrero de 2026. Conocé lo que te espera en el amor, el trabajo y el crecimiento personal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
La energía está en alza y encaran cualquier tipo de tarea. Aunque sea sábado, se sienten con fuerza y actitud para avanzar. Día productivo si canalizan bien el impulso.
Tauro
No es la mejor jornada para decidir asuntos a futuro. Conviene esperar a mañana, cuando la Luna los acompañe y baje la exigencia interna. Hoy, poco y bien.
Géminis
Se muestran activos, resolutivos y con muy buen ritmo personal. La fortaleza aparece cuando se rodean de Aries, Leo y Sagitario, signos que potencian su accionar.
Cáncer
La actividad mental está centrada en temas personales sin resolución inmediata. Lo más saludable es limitarse a tareas simples y manejables. No se exijan de más.
Leo
La cantidad de compromisos eleva el nivel de autoexigencia. Esa presión los vuelve concretos y eficientes en lo que proyectan. Avancen con confianza.
Virgo
Hay demasiado por hacer y eso incrementa la tensión. Resulta clave bajar un cambio y no forzar resultados. Mañana se sentirán más estables y ordenados.
Libra
Vienen gastando energía en intentar recomponer situaciones que no fluyen. Hoy no es el día indicado para insistir. Esperar a mañana permitirá que todo se acomode mejor.
Escorpio
Aries los empuja a tomar decisiones y la recomendación es hacerlo hoy. Postergar no suma, sobre todo porque mañana la Luna estará en Tauro, su signo opuesto. Jornada clave.
Sagitario
Aries impulsa la acción, Leo observa y ustedes organizan con su optimismo natural. Buen equilibrio entre empuje y orden. Día personalmente gratificante.
Capricornio
Las cosas avanzan más rápido de lo previsto, aunque el humor puede oscilar. No se preocupen: mañana recuperan firmeza y claridad. Paciencia.
Acuario
La vitalidad y la creatividad marcan el ritmo del día. Surgen ideas a futuro que aún no conviene delegar. Jornada intensa y fugaz, pero inspiradora.
Piscis
Aries los motiva a involucrarse con más emoción de la habitual. Su rol será bajar la intensidad para que todo fluya con mejor ánimo. Día cambiante.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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