Horóscopo del sábado 21 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La energía está en alza y encaran cualquier tipo de tarea. Aunque sea sábado, se sienten con fuerza y actitud para avanzar. Día productivo si canalizan bien el impulso.

Tauro

No es la mejor jornada para decidir asuntos a futuro. Conviene esperar a mañana, cuando la Luna los acompañe y baje la exigencia interna. Hoy, poco y bien.

Géminis

Se muestran activos, resolutivos y con muy buen ritmo personal. La fortaleza aparece cuando se rodean de Aries, Leo y Sagitario, signos que potencian su accionar.

Cáncer

La actividad mental está centrada en temas personales sin resolución inmediata. Lo más saludable es limitarse a tareas simples y manejables. No se exijan de más.

Leo

La cantidad de compromisos eleva el nivel de autoexigencia. Esa presión los vuelve concretos y eficientes en lo que proyectan. Avancen con confianza.

Virgo

Hay demasiado por hacer y eso incrementa la tensión. Resulta clave bajar un cambio y no forzar resultados. Mañana se sentirán más estables y ordenados.

Libra

Vienen gastando energía en intentar recomponer situaciones que no fluyen. Hoy no es el día indicado para insistir. Esperar a mañana permitirá que todo se acomode mejor.

Escorpio

Aries los empuja a tomar decisiones y la recomendación es hacerlo hoy. Postergar no suma, sobre todo porque mañana la Luna estará en Tauro, su signo opuesto. Jornada clave.

Horóscopo

Sagitario

Aries impulsa la acción, Leo observa y ustedes organizan con su optimismo natural. Buen equilibrio entre empuje y orden. Día personalmente gratificante.

Capricornio

Las cosas avanzan más rápido de lo previsto, aunque el humor puede oscilar. No se preocupen: mañana recuperan firmeza y claridad. Paciencia.

Acuario

La vitalidad y la creatividad marcan el ritmo del día. Surgen ideas a futuro que aún no conviene delegar. Jornada intensa y fugaz, pero inspiradora.

Piscis

Aries los motiva a involucrarse con más emoción de la habitual. Su rol será bajar la intensidad para que todo fluya con mejor ánimo. Día cambiante.

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