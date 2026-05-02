Horóscopo del sábado 2 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer insisten con asuntos relevantes que recién podrán encarar desde mañana. Hoy, Escorpio les aporta la energía necesaria para sostener el impulso.

Tauro

Escorpio suele ser un gran aliado, pero hoy puede mostrarse demandante y con mal humor. Conviene elegir tareas simples y agradables para equilibrar el día.

Géminis

El mes apenas comienza y aparece cierto nerviosismo por responsabilidades que deberán asumir mañana. Sagitario puede ofrecer una guía oportuna.

Cáncer

La sensibilidad crece al pensar en temas a futuro que ya pueden activar. Piscis y Escorpio resultan buenos apoyos: acérquense a esos vínculos.

Leo

La comunicación se vuelve muy directa y puede generar roces sin intención. Midan las palabras y, sobre todo, con quién hablan en cada momento.

Virgo

La lógica y la claridad mental los impulsan a proyectar tareas productivas. Canalicen esa energía en lo concreto. Se acerca un encuentro social que entusiasma.

Libra

Las emociones se intensifican y empujan a pensar en lo que viene. El panorama resulta positivo. Expresen lo que sienten: les hará bien.

Escorpio

La Luna en su signo los ubica en el centro de la escena. Recuperan iniciativa para retomar asuntos postergados. Avancen con decisión.

Horóscopo

Sagitario

Concretan un objetivo importante y reafirman su independencia. Es un buen momento para iniciar algo nuevo con convicción.

Capricornio

El entorno los empuja a tareas que no entusiasman y puede aparecer mal humor. Eviten discusiones innecesarias: no aportan soluciones.

Acuario

Quieren abarcar demasiado al mismo tiempo. Ordenen prioridades antes de avanzar. Escorpio impulsa, mientras Tauro marca límites útiles.

Piscis

Cierra un tema que venían sosteniendo y el resultado es favorable. Lo que proyecten hoy tiene buenas perspectivas: avancen sin dudar.

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