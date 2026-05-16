Horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se sentirán concretos y enfocados. Será importante organizar desde hoy la próxima semana, porque habrá varios cambios y podrían ponerse algo nerviosos.

Tauro

Jornada ideal para ordenar planes y objetivos pensando en la semana que viene. Los cambios de energía serán notorios y ustedes tendrán protagonismo especial.

Géminis

Día perfecto para sentirse seguros y estables frente a todo lo que proyectan. Aprovechen esta energía y no dejen pasar oportunidades importantes.

Cáncer

Todo resultará más concreto de lo que imaginaban, aunque la próxima semana tendrá otro ritmo. Aprovechen hoy para resolver y proyectar temas futuros.

Leo

Tauro los ayudará a mantener los pies sobre la tierra, mientras Escorpio puede generarles cierta incomodidad. Eviten discusiones y elijan bien sus batallas.

Virgo

Jornada ideal para terminar con un asunto personal que vienen postergando hace tiempo. Tauro y Capricornio serán grandes aliados para ustedes.

Libra

Se acerca una semana intensa y eso puede volverlos algo inestables por momentos. Todo mejorará si mantienen una actitud positiva y organizada.

Horóscopo

Escorpio

Aunque la Luna en Tauro marque algunas tensiones, el día favorecerá decisiones rápidas y precisas. Todo avanzará de manera mucho más clara.

Sagitario

Estarán demasiado firmes y eso podría volverlos lentos para decidir. Antes de opinar o actuar, convendrá pensar con más calma cada paso.

Capricornio

Día importante para encarar viejos temas personales que siguen pendientes. Hablar con claridad será la mejor herramienta para obtener buenos resultados.

Acuario

Todo avanzará gracias a su energía y espontaneidad. Su actitud positiva será clave para tomar decisiones importantes pensando en el futuro.

Piscis

Será una jornada importante para resolver tareas concretas que no admiten más espera. La próxima semana traerá cambios y deberán adelantarse.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.