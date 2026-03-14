Horóscopo del sábado 14 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

El sábado comienza con cierta exigencia. Con el correr de las horas el clima mejora y aparecen señales más optimistas.

Tauro

Conviene ordenar el fin de semana desde temprano. Más tarde la Luna en Acuario les recordará que también necesitan descansar.

Géminis

Se sienten más optimistas para retomar tareas que habían postergado. La Luna en Acuario los favorece durante todo el fin de semana.

Cáncer

No conviene apresurarse en proyecciones. Algunas cosas tardarán en mostrar su sentido. Acuario ayuda y Leo puede dispersar.

Leo

La Luna en su signo opuesto durante el fin de semana puede generar cansancio. Eviten discusiones innecesarias.

Virgo

Se muestran prudentes al pensar en el futuro. El fin de semana también trae encuentros con amigos.

Libra

Habrá bastante movimiento social. Lo mejor será organizarse para poder cumplir con varios compromisos.

Horóscopo

Escorpio

El fin de semana se presenta activo y espontáneo. Aparecen buenas energías y reencuentros con amistades.

Sagitario

La Luna en Acuario trae movimiento y reuniones con amigos que hace tiempo no ven. Organicen los tiempos.

Capricornio

Las primeras horas del día serán útiles para expresar su opinión. Luego conviene evitar discusiones.

Acuario

La Luna llega a su signo y renueva energías. Vuelven a tomar impulso en temas que habían quedado pendientes.

Piscis

Sienten que un tema necesita cierre. A partir del martes habrá mayor claridad para resolverlo.

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