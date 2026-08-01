Horóscopo del sábado 1 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

El mes comienza con la Luna en Piscis, que potencia su lado más sensible. Permítanse sentir sin resistencia y den cierre a aquello que ya cumplió su ciclo.

Tauro

El cambio de mes despierta emociones intensas. No se apuren a tomar decisiones importantes: recién hacia mitad de semana encontrarán mayor seguridad y firmeza.

Géminis

La Luna en Piscis, otro signo de naturaleza dual, los llevará a dividir su atención entre dos asuntos importantes. Organícense y eviten dispersarse.

Cáncer

La energía de Piscis los acompaña para cerrar una etapa con serenidad. Será un buen día para conectar con sus sentimientos y confiar en la intuición.

Leo

Aunque agosto recién comienza, sentirán que todavía están cerrando temas del mes anterior. No se exijan de más; el lunes llegará con mayor claridad.

Virgo

La Luna en Piscis, su signo opuesto, los volverá más sensibles durante el fin de semana. Esperen hasta mediados de la próxima semana para definir asuntos importantes.

Libra

Piscis los invita a enfrentar un tema personal que llevan tiempo postergando. Escuchen los consejos de quienes buscan su bienestar y actúen con calma.

Horóscopo

Escorpio

Todo lo que expresen tendrá buena recepción. Aprovechen el fin de semana para conversar sobre asuntos importantes que habían quedado pendientes.

Sagitario

El cansancio puede hacerse sentir y la Luna en Piscis bajará el ritmo habitual. Busquen el apoyo de Acuario para encontrar una mirada más objetiva.

Capricornio

Su costado racional perderá algo de protagonismo. Aprovechen la jornada para avanzar en tareas pendientes, aunque sea fin de semana.

Acuario

Hoy la lógica no será su principal fortaleza. La influencia de Piscis los volverá más sensibles y les pedirá actuar con empatía antes que con razones.

Piscis

La Luna permanece en su signo durante todo el fin de semana y fortalece su intuición. Muchas personas buscarán sus palabras y encontrarán en ustedes una guía valiosa.

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