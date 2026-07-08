Horóscopo del miércoles 8 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 8 de julio de 2026 según tu signo zodiacal.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Todo lo que digan tendrá impacto y los demás lo tomarán muy personal. Busquen el apoyo de Leo y Sagitario, porque podrán orientarlos en decisiones importantes.
Tauro
Están en la antesala de un gran cambio personal. Aunque las presiones sean muchas, no se alarmen. Deleguen responsabilidades y permitan que Libra les brinde apoyo.
Géminis
Día lleno de entusiasmo. Resuelvan cuanto antes los pendientes para que el próximo fin de semana puedan disfrutar de sus proyectos y de momentos de distensión. Proyéctense.
Cáncer
No es el mejor momento para mantener esa conversación pendiente. En esta jornada, menos es más. Eviten discusiones innecesarias y prioricen la calma.
Leo
Los sentimientos serán intensos y sinceros. Nada quedará sin aclarar y atraviesan uno de los mejores días de la semana. Aprovechen para proyectar lo que desean concretar.
Virgo
Hasta el viernes conviene evitar aclaraciones en el plano afectivo. Si hubo un error, acéptenlo. Si se sienten acelerados, guarden silencio. Hablen poco, pero con claridad.
Libra
Desde ayer, la Luna en Aries les exige atender tareas que no les resultan atractivas. Antes de expresar una opinión, piensen con calma y eviten respuestas impulsivas.
Escorpio
Se sienten llenos de entusiasmo y con ganas de avanzar. Todo lo que proyecten para el futuro conviene empezarlo hoy. Confíen en sus capacidades y den el primer paso.
Sagitario
Aunque la semana ya está avanzada, vivirán una jornada sorprendente. Se sentirán activos, motivados y con ganas de hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Capricornio
Pueden sentirse desbordados y correr el riesgo de equivocarse al opininar. Piensen bien antes de hablar, ya que podrían recibir críticas innecesarias. Mantengan la prudencia.
Acuario
Día ideal para reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Aries los impulsa a actuar y Libra los invita a reflexionar. Elijan bien con quién compartir su tiempo.
Piscis
Su capacidad de comunicación será clave para resolver asuntos familiares. Expresen lo que sienten con claridad y confianza. Su energía ayudará a encontrar soluciones y mejorar el clima en el hogar.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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