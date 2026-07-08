Horóscopo del miércoles 8 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Todo lo que digan tendrá impacto y los demás lo tomarán muy personal. Busquen el apoyo de Leo y Sagitario, porque podrán orientarlos en decisiones importantes.

Tauro

Están en la antesala de un gran cambio personal. Aunque las presiones sean muchas, no se alarmen. Deleguen responsabilidades y permitan que Libra les brinde apoyo.

Géminis

Día lleno de entusiasmo. Resuelvan cuanto antes los pendientes para que el próximo fin de semana puedan disfrutar de sus proyectos y de momentos de distensión. Proyéctense.

Cáncer

No es el mejor momento para mantener esa conversación pendiente. En esta jornada, menos es más. Eviten discusiones innecesarias y prioricen la calma.

Leo

Los sentimientos serán intensos y sinceros. Nada quedará sin aclarar y atraviesan uno de los mejores días de la semana. Aprovechen para proyectar lo que desean concretar.

Virgo

Hasta el viernes conviene evitar aclaraciones en el plano afectivo. Si hubo un error, acéptenlo. Si se sienten acelerados, guarden silencio. Hablen poco, pero con claridad.

Libra

Desde ayer, la Luna en Aries les exige atender tareas que no les resultan atractivas. Antes de expresar una opinión, piensen con calma y eviten respuestas impulsivas.

Horóscopo

Escorpio

Se sienten llenos de entusiasmo y con ganas de avanzar. Todo lo que proyecten para el futuro conviene empezarlo hoy. Confíen en sus capacidades y den el primer paso.

Sagitario

Aunque la semana ya está avanzada, vivirán una jornada sorprendente. Se sentirán activos, motivados y con ganas de hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Capricornio

Pueden sentirse desbordados y correr el riesgo de equivocarse al opininar. Piensen bien antes de hablar, ya que podrían recibir críticas innecesarias. Mantengan la prudencia.

Acuario

Día ideal para reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Aries los impulsa a actuar y Libra los invita a reflexionar. Elijan bien con quién compartir su tiempo.

Piscis

Su capacidad de comunicación será clave para resolver asuntos familiares. Expresen lo que sienten con claridad y confianza. Su energía ayudará a encontrar soluciones y mejorar el clima en el hogar.

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