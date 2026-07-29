Horóscopo del miércoles 29 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

El cierre del mes trae una propuesta mejor de lo que imaginaban. Confíen en lo que viene y prepárense para una etapa con buenas perspectivas.

Tauro

Piensan mucho en el futuro y eso puede generarles preocupación. Varias situaciones dependerán de sus decisiones. Mantengan la calma y actúen con confianza.

Géminis

La Luna en Acuario les aporta energía y claridad para terminar el mes. Es una jornada ideal para definir objetivos y proyectar nuevos desafíos.

Cáncer

Tras algunos días complejos, llega el momento de enfocarse en lo que viene. No dejen asuntos pendientes. Géminis y Acuario serán buenos aliados.

Leo

La Luna en Acuario, su signo opuesto, los invita a delegar responsabilidades. No intenten hacerlo todo; compartir tareas les dará mejores resultados.

Virgo

No será el día más práctico, pero sí uno de los mejores para planificar. Aprovechen este impulso para cerrar el mes con nuevas ideas.

Libra

La comunicación mejora y podrán defender sus propuestas con claridad. Confíen en sus argumentos y piensen cada paso con visión de futuro.

Horóscopo

Escorpio

Algunas situaciones se resolverán de forma poco prolija. Eviten discutir por cuestiones menores, porque hoy será difícil que comprendan su postura.

Sagitario

Acuario favorece todo aquello que disfrutan. Esa energía renovará el ánimo y les permitirá vivir una jornada positiva y muy estimulante.

Capricornio

Comienza una etapa renovadora. La Luna en Acuario favorece los encuentros con amigos y los proyectos compartidos que tenían pendientes.

Acuario

La Luna permanece en su signo hoy y mañana. Aprovechen esta energía para fortalecer vínculos e impulsar las ideas que desean concretar.

Piscis

Todavía no es tiempo de confiar en todo lo que esperan resolver. Tengan paciencia: desde el viernes recuperarán el control y avanzarán con decisión.

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