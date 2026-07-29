Horóscopo del miércoles 29 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 29 de julio de 2026 según tu signo zodiacal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
El cierre del mes trae una propuesta mejor de lo que imaginaban. Confíen en lo que viene y prepárense para una etapa con buenas perspectivas.
Tauro
Piensan mucho en el futuro y eso puede generarles preocupación. Varias situaciones dependerán de sus decisiones. Mantengan la calma y actúen con confianza.
Géminis
La Luna en Acuario les aporta energía y claridad para terminar el mes. Es una jornada ideal para definir objetivos y proyectar nuevos desafíos.
Cáncer
Tras algunos días complejos, llega el momento de enfocarse en lo que viene. No dejen asuntos pendientes. Géminis y Acuario serán buenos aliados.
Leo
La Luna en Acuario, su signo opuesto, los invita a delegar responsabilidades. No intenten hacerlo todo; compartir tareas les dará mejores resultados.
Virgo
No será el día más práctico, pero sí uno de los mejores para planificar. Aprovechen este impulso para cerrar el mes con nuevas ideas.
Libra
La comunicación mejora y podrán defender sus propuestas con claridad. Confíen en sus argumentos y piensen cada paso con visión de futuro.
Escorpio
Algunas situaciones se resolverán de forma poco prolija. Eviten discutir por cuestiones menores, porque hoy será difícil que comprendan su postura.
Sagitario
Acuario favorece todo aquello que disfrutan. Esa energía renovará el ánimo y les permitirá vivir una jornada positiva y muy estimulante.
Capricornio
Comienza una etapa renovadora. La Luna en Acuario favorece los encuentros con amigos y los proyectos compartidos que tenían pendientes.
Acuario
La Luna permanece en su signo hoy y mañana. Aprovechen esta energía para fortalecer vínculos e impulsar las ideas que desean concretar.
Piscis
Todavía no es tiempo de confiar en todo lo que esperan resolver. Tengan paciencia: desde el viernes recuperarán el control y avanzarán con decisión.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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