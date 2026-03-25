Horóscopo del miércoles 25 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Algunos asuntos familiares quedarán en pausa hasta el fin de semana. No fuercen definiciones. Busquen apoyo en personas de confianza y sostengan una mirada práctica.

Tauro

Ciertas influencias emocionales pueden volverlos melancólicos e interferir con proyectos que trabajan hace tiempo. Bajen la ansiedad y retomen el foco con calma.

Géminis

La agenda familiar exige atención y participación. Su opinión será clave para encauzar situaciones que buscan resolución en el corto plazo. Involúcrense con criterio.

Cáncer

Con la Luna en su signo hoy y mañana, asumen un rol protagónico en temas del entorno cercano. Hay posibilidades concretas de avanzar y ordenar lo pendiente.

Leo

Nada termina de conformarlos y eso genera cierta inquietud. Conviene esperar al viernes para retomar cuestiones personales que quedaron relegadas. No se apuren.

Virgo

Exigirse en exceso puede jugar en contra. Es momento de delegar tareas y confiar en otros. No pueden abarcar todo; reconocer el cansancio también es parte del orden.

Libra

Algunas dinámicas cercanas los incomodan y despiertan nerviosismo frente a tareas que no desean encarar. Eviten forzarse y busquen entornos más afines para avanzar.

Horóscopo

Escorpio

La jornada se vive con intensidad emocional. Surgen recuerdos del pasado que movilizan, aunque de forma pasajera. Un día amable para conectar con lo afectivo.

Sagitario

El clima general es armónico, pero persisten dudas en temas concretos. Algunas tareas quedarán pendientes hasta el viernes. Ténganlo en cuenta al planificar.

Capricornio

La influencia lunar puede traer conversaciones familiares sensibles. Eviten discusiones por cuestiones menores y prioricen la estabilidad emocional.

Acuario

No todo lo que piensan conviene decirlo hoy. Esperar a la próxima semana les permitirá ordenar ideas y evitar contradicciones innecesarias.

Piscis

La Luna en Cáncer favorece el reencuentro con amistades. Es un buen momento para salir, compartir y recuperar vínculos que habían quedado en pausa.

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