Horóscopo del miércoles 22 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer se sienten más sensibles y con menos energía. El viernes recuperarán firmeza. Hoy hablen solo lo necesario.

Tauro

Cáncer y Escorpio serán los signos que mejor podrán ayudarlos a recuperar la confianza en un tema postergado.

Géminis

La comunicación es una de sus fortalezas, pero hoy no convendrá iniciar asuntos importantes. Mercurio sigue retrógrado en Cáncer.

Cáncer

Último día de Mercurio retrógrado en su signo. Esperen un poco más antes de tomar decisiones importantes.

Leo

Será una jornada para preparar el terreno. Su carisma será clave, pero no convendrá apurarse. Mañana habrá mejores condiciones.

Virgo

Podrían sentirse confundidos en el plano social y afectivo. Mantengan la calma: un cambio positivo está cada vez más cerca.

Libra

Las dudas marcarán buena parte del día. Escorpio los impulsará a actuar y Cáncer aportará una mirada más serena.

Horóscopo

Escorpio

La Luna permanece en su signo y fortalece su presencia. Eviten reaccionar desde un mal humor pasajero. Menos será más.

Sagitario

Hoy las dudas desplazarán su habitual independencia. Con paciencia, el panorama empezará a mejorar. Bajen la ansiedad.

Capricornio

Su lógica será muy necesaria. Varias personas buscarán sus consejos. Hablen con franqueza y transmitirán confianza.

Acuario

La energía estará de su lado. Expresen sus ideas y aprovechen su sentido del humor para abrir puertas.

Piscis

Cáncer insistirá con consejos que no terminarán de convencerlos. Escorpio, en cambio, aportará el apoyo que hoy necesitan.

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