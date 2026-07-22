Horóscopo del miércoles 22 de julio de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 22 de julio de 2026 según tu signo zodiacal.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Desde ayer se sienten más sensibles y con menos energía. El viernes recuperarán firmeza. Hoy hablen solo lo necesario.
Tauro
Cáncer y Escorpio serán los signos que mejor podrán ayudarlos a recuperar la confianza en un tema postergado.
Géminis
La comunicación es una de sus fortalezas, pero hoy no convendrá iniciar asuntos importantes. Mercurio sigue retrógrado en Cáncer.
Cáncer
Último día de Mercurio retrógrado en su signo. Esperen un poco más antes de tomar decisiones importantes.
Leo
Será una jornada para preparar el terreno. Su carisma será clave, pero no convendrá apurarse. Mañana habrá mejores condiciones.
Virgo
Podrían sentirse confundidos en el plano social y afectivo. Mantengan la calma: un cambio positivo está cada vez más cerca.
Libra
Las dudas marcarán buena parte del día. Escorpio los impulsará a actuar y Cáncer aportará una mirada más serena.
Escorpio
La Luna permanece en su signo y fortalece su presencia. Eviten reaccionar desde un mal humor pasajero. Menos será más.
Sagitario
Hoy las dudas desplazarán su habitual independencia. Con paciencia, el panorama empezará a mejorar. Bajen la ansiedad.
Capricornio
Su lógica será muy necesaria. Varias personas buscarán sus consejos. Hablen con franqueza y transmitirán confianza.
Acuario
La energía estará de su lado. Expresen sus ideas y aprovechen su sentido del humor para abrir puertas.
Piscis
Cáncer insistirá con consejos que no terminarán de convencerlos. Escorpio, en cambio, aportará el apoyo que hoy necesitan.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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