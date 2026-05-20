Horóscopo del miércoles 20 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Será un día especialmente emotivo y cualquier situación puede sensibilizarlos más de la cuenta. No se castiguen por eso. Cáncer será un gran apoyo.

Tauro

Se sienten más firmes en el trabajo y eso mejora también la confianza personal. Además, habrá asuntos familiares importantes para resolver.

Géminis

Tendrán varias tareas vinculadas al hogar y eso les dará sensación de estabilidad. También aparecerá un costado emocional difícil de ignorar.

Cáncer

La Luna y el ingreso de Venus a su signo marcan una jornada excelente para la familia y los afectos. Aprovechen para avanzar en lo que deseen.

Leo

Estarán muy sensibles frente a temas familiares que empezarán a resolverse desde mañana. Eviten las quejas y tengan un poco más de paciencia.

Virgo

No será el día más estable ni el más claro para tomar decisiones. Todo los afectará más de lo habitual, aunque será algo pasajero.

Libra

Persisten dudas frente a cuestiones familiares que todavía no logran definir. Esperen unos días más porque la próxima semana traerá respuestas.

Horóscopo

Escorpio

La jornada tendrá una carga emocional intensa y eso favorecerá conversaciones sinceras, profundas y mucho más auténticas de lo habitual.

Sagitario

Con Venus en Cáncer aparecen emociones ligadas al pasado y oportunidades para resolver temas pendientes de manera positiva. Sigan adelante.

Capricornio

No será el día más cómodo de la semana. Buscar apoyo en Cáncer puede ayudarlos a ordenar temas familiares y aclarar pensamientos.

Acuario

Todo ocurrirá de manera inesperada y un asunto familiar cobrará más importancia de la prevista. Mantengan la calma y no se apresuren.

Piscis

La Luna y Venus en Cáncer favorecen resoluciones positivas y perspectivas alentadoras a futuro. Habrá muchas tareas para atender durante el día.

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