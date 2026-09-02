Horóscopo del miércoles 2 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Miércoles firme, con tareas que deben resolverse de una vez. Hay días como hoy en los que lo ideal es bajar el ritmo y descansar.

Tauro

Se muestran firmes ante tareas que no pueden postergar, y eso les permite reencontrarse con amigos que hace mucho no ven. Disfruten.

Géminis

Todo se logra con capacidad para encaminar tareas que desde mañana estarán más activas. Hoy es un día lento y seguro. Disfruten del proceso.

Cáncer

El mes comenzó con varias tareas a futuro que son importantes para proyectar un buen fin de semana. Mucho depende de las decisiones que ustedes tomen.

Leo

Desde ayer se muestran seguros y concretos en todo lo que hacen, y eso los lleva a sentirse bien con quienes los rodean. ¡Adelante! Perseveren.

Virgo

Tauro los impulsa a la acción y Escorpio recurre a ustedes para guiarlos en temas personales. Hoy están convencidos de cada paso.

Libra

Encaran un día en el que todo se desarrolla de forma estable, segura y firme. No harán nada sin pensar antes si realmente les conviene.

Horóscopo

Escorpio

Desde ayer vienen resolviendo asuntos personales que pueden ser importantes para su futuro. Lo ideal es esperar al fin de semana para decidir.

Sagitario

Todo lo ven con mucha seguridad y firmeza, y están ante el día indicado para resolver ese tema de una manera segura para ustedes. Confíen.

Capricornio

El mes recién comienza, pero ya son objetivos ante asuntos que todavía no pueden resolver. No se apuren: no vale la pena. Día lento.

Acuario

El futuro parece estancado y eso los hace sentirse complicados ante temas que recién encontrarán una salida entre jueves y viernes.

Piscis

Tienen mucha paciencia, pero hoy tendrán más de la habitual. Aprovechen para encarar tareas que requieran esfuerzo y voluntad.

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