Horóscopo del miércoles 18 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Están en la antesala de un período de mayor sensibilidad. Hoy se sienten livianos, mañana el clima cambia. Apoyarse en Acuario y Piscis les dará contención y claridad.

Tauro

Actúan con lógica y convicción. Dejen correr la semana y empiecen a proyectar la próxima con más autonomía y seguridad en sus decisiones.

Géminis

La dualidad está más marcada de lo habitual y no favorece resoluciones rápidas. Conviene postergar lo que no los convence y concentrarse en organizar tareas a futuro.

Cáncer

La sensibilidad juega a favor y permite encarar temas importantes. Piscis acompaña con empatía y Escorpio aporta energía extra. Buen momento para apoyarse en otros.

Leo

Se cierra el período de Acuario y, hacia el viernes, recuperan firmeza para retomar pendientes que quedaron en pausa. No se exijan de más: esperar es parte del proceso.

Virgo

Pueden sentir que no logran ser comprendidos del todo. Hoy resulta más sabio explicar menos y observar más. El domingo traerá mayor claridad y alivio.

Horóscopo

Libra

Con Acuario activo, el día favorece acuerdos y avances. Si esperan a mañana, todo se ordena mejor para comenzar con fuerza el viernes. Manténganse atentos.

Escorpio

La intensidad se expresa de forma positiva y fortalece los vínculos cercanos. El ingreso de Piscis abre una etapa fértil para ustedes. Avancen con confianza.

Sagitario

Empieza el cierre de una etapa emocional. De a poco, lo que hacen comienza a jugar a favor. Las emociones son profundas, pero ayudan a redefinir prioridades.

Capricornio

La sensibilidad aumenta y puede sorprenderlos. Es el inicio de un ciclo que les permitirá cerrar tareas pendientes con mayor conciencia emocional.

Acuario

Hoy se despide su signo y la Luna en Piscis los vuelve más permeables. Algo llega a su fin y marca un cambio necesario. Acepten el cierre.

Piscis

Con la Luna en su signo y el Sol ingresando mañana, todo depende de sus decisiones. Se activa la vida social y el protagonismo personal. Avancen sin dudar.

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