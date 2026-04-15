Horóscopo del miércoles 15 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se sienten responsables frente a asuntos que requieren aclaración. Si pueden esperar a mañana, todo encauza mejor. Midan las palabras y eviten definiciones apresuradas.

Tauro

La ansiedad domina el ritmo y complica cualquier intento de resolver. No es día para encarar temas delicados. Posterguen decisiones para viernes o sábado, habrá más calma.

Géminis

Se perciben inquietos, con una energía difícil de ordenar. No conviene discutir ni forzar acuerdos. Dejen que el día pase y retomen el domingo, con otra claridad.

Cáncer

La comunicación fluye, aunque por momentos se acelera de más. Aries los impulsa y Piscis acerca respuestas prácticas. Aprovechen ese equilibrio.

Leo

La inestabilidad emocional no les permite avanzar como desean. Es circunstancial. Mañana las ideas ordenan y recuperan foco. Apóyense en Aries.

Virgo

Último día de Mercurio en Piscis, su opuesto. Eviten discusiones que no conducen a acuerdos. Mejor preservar la energía y esperar.

Horóscopo

Libra

La Luna y varios planetas en Aries nublan el panorama. No es momento de intervenir ni tomar partido. Dejen fluir y mantengan distancia.

Escorpio

La sensibilidad y la ansiedad se combinan y pueden jugar en contra. No es buen día para saldar cuentas del pasado. Limiten las palabras a lo imprescindible.

Sagitario

Su perfil solidario y justo se destaca, aunque sin grandes reconocimientos. Sigan adelante con sus objetivos, con discreción y constancia.

Capricornio

Alta energía personal en un miércoles movido. Algunas tareas deberán esperar. Organicen prioridades y retomen entre viernes y sábado, con mayor estabilidad.

Acuario

Manejan información que prefieren no compartir. El día se presenta entreverado y poco cómodo. Conviene tomar distancia y evitar opiniones innecesarias.

Piscis

Última jornada de Mercurio en su signo. Aprovechen para avanzar en pendientes. Aries puede inquietarlos por momentos, sin mayores consecuencias.

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