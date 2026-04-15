Horóscopo del miércoles 15 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 15 de abril de 2026 según tu signo zodiacal.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Se sienten responsables frente a asuntos que requieren aclaración. Si pueden esperar a mañana, todo encauza mejor. Midan las palabras y eviten definiciones apresuradas.
Tauro
La ansiedad domina el ritmo y complica cualquier intento de resolver. No es día para encarar temas delicados. Posterguen decisiones para viernes o sábado, habrá más calma.
Géminis
Se perciben inquietos, con una energía difícil de ordenar. No conviene discutir ni forzar acuerdos. Dejen que el día pase y retomen el domingo, con otra claridad.
Cáncer
La comunicación fluye, aunque por momentos se acelera de más. Aries los impulsa y Piscis acerca respuestas prácticas. Aprovechen ese equilibrio.
Leo
La inestabilidad emocional no les permite avanzar como desean. Es circunstancial. Mañana las ideas ordenan y recuperan foco. Apóyense en Aries.
Virgo
Último día de Mercurio en Piscis, su opuesto. Eviten discusiones que no conducen a acuerdos. Mejor preservar la energía y esperar.
Libra
La Luna y varios planetas en Aries nublan el panorama. No es momento de intervenir ni tomar partido. Dejen fluir y mantengan distancia.
Escorpio
La sensibilidad y la ansiedad se combinan y pueden jugar en contra. No es buen día para saldar cuentas del pasado. Limiten las palabras a lo imprescindible.
Sagitario
Su perfil solidario y justo se destaca, aunque sin grandes reconocimientos. Sigan adelante con sus objetivos, con discreción y constancia.
Capricornio
Alta energía personal en un miércoles movido. Algunas tareas deberán esperar. Organicen prioridades y retomen entre viernes y sábado, con mayor estabilidad.
Acuario
Manejan información que prefieren no compartir. El día se presenta entreverado y poco cómodo. Conviene tomar distancia y evitar opiniones innecesarias.
Piscis
Última jornada de Mercurio en su signo. Aprovechen para avanzar en pendientes. Aries puede inquietarlos por momentos, sin mayores consecuencias.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
¿Encontraste un error?