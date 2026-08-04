Horóscopo del martes 4 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna sigue en su signo y les aporta iniciativa para liderar todo lo que emprendan. Hoy avanzan con rapidez, decisión y coraje. Aprovechen el impulso.

Tauro

Tienen muchos asuntos en la cabeza y recién mañana encontrarán mayor claridad para resolverlos. Hoy la ansiedad puede complicarlos. Hagan poco, pero

bien.

Géminis

Continúan enfocados en responsabilidades laborales que no admiten demora. Ese compromiso fortalece el vínculo con quienes comparten sus tareas. Será un día intenso.

Cáncer

Desde ayer están más sensibles frente a obligaciones postergadas. El cansancio y la ansiedad pueden restarles energía. Opinen solo cuando sea necesario.

Leo

La Luna en Aries los impulsa desde ayer a resolver asuntos pendientes. Ese esfuerzo también abre la puerta a nuevos proyectos. Confíen en ustedes.

Virgo

Los temas emocionales encuentran hoy una salida positiva. Desde mañana sentirán más firmeza para actuar. No se apuren ni quieran resolver todo.

Libra

La Luna continúa en Aries, su signo opuesto, y dificulta atender cuestiones personales. Si pueden, posterguen las decisiones importantes. Hoy conviene avanzar despacio.

Horóscopo

Escorpio

Hay varios asuntos pendientes y les cuesta encontrarles una solución. Mañana el panorama será más exigente, así que aprovechen este día para actuar.

Sagitario

La jornada trae movimiento, dinamismo y cierta ansiedad. Aun así, cuentan con la energía necesaria para cumplir sus objetivos. Disfruten el día.

Capricornio

Desde ayer sienten que todo exige respuestas inmediatas. Esa sensación irá cediendo y mañana recuperarán la calma para ordenar sus prioridades.

Acuario

Pueden aparecer gastos inesperados. Eviten actuar por impulso y controlen la ansiedad. La prudencia será su mejor aliada durante la jornada.

Piscis

Busquen la compañía de personas que les transmitan entusiasmo y serenidad. La Luna en Aries mantiene un clima ansioso, por lo que conviene cuidar el equilibrio emocional.

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