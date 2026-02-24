Horóscopo del martes 24 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 24 de febrero. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
La Luna ingresó en Géminis y todo avanza con mayor rapidez. Se abren dos caminos y deberán elegir sin dudar. Tendrán claridad y agilidad mental para definir prioridades.
Tauro
Comienza una etapa dinámica en la que su estabilidad pasa a segundo plano. Acepten el movimiento y busquen alianzas con Géminis, Libra o Acuario si desean proyectar algo.
Géminis
La Luna hoy y mañana en su signo les otorga impulso y confianza. Es el momento indicado para retomar tareas postergadas y ordenar pendientes. No dilaten decisiones.
Cáncer
Se muestran más sensibles de lo habitual, aunque con fuerte presencia social. Avanzarán en asuntos que venían evitando. Confíen en su intuición y sostengan el ritmo.
Leo
Hoy no podrán delegar. Todo dependerá de lo que ustedes planifiquen y ejecuten. Géminis brinda apoyo estratégico para resolver con inteligencia.
Virgo
Persisten dudas que los llevan a cierta negatividad frente a temas pendientes. Eviten dejarse influir por Piscis si buscan objetividad. Orden y método serán sus aliados.
Libra
La Luna en Géminis favorece decisiones personales más auténticas y menos emocionales. Aprovechen para encarar conversaciones y definir rumbos con serenidad.
Escorpio
Piscis despierta una emotividad intensa que los empuja a enfrentar un asunto personal postergado. Asuman esa profundidad como motor de cambio. Jornada movilizadora.
Sagitario
Con la Luna en Géminis, su signo opuesto, sentirán que deben atender varios frentes a la vez. Organicen el día con criterio y eviten dispersarse para llegar mejor a mañana.
Capricornio
Se perciben más emotivos y algo inestables. No fuercen resoluciones importantes esta semana. Esperen un clima más firme para tomar decisiones de peso.
Acuario
Día propicio para cerrar asuntos personales pendientes. Tendrán eficacia y claridad para concluir lo iniciado. Disfruten de la sensación de tarea cumplida.
Piscis
Muchos esperan su palabra, aunque no lo expresen. Su opinión resulta necesaria en el entorno. Asuman ese liderazgo con responsabilidad y seguridad.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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