Horóscopo del martes 24 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La Luna ingresó en Géminis y todo avanza con mayor rapidez. Se abren dos caminos y deberán elegir sin dudar. Tendrán claridad y agilidad mental para definir prioridades.

Tauro

Comienza una etapa dinámica en la que su estabilidad pasa a segundo plano. Acepten el movimiento y busquen alianzas con Géminis, Libra o Acuario si desean proyectar algo.

Géminis

La Luna hoy y mañana en su signo les otorga impulso y confianza. Es el momento indicado para retomar tareas postergadas y ordenar pendientes. No dilaten decisiones.

Cáncer

Se muestran más sensibles de lo habitual, aunque con fuerte presencia social. Avanzarán en asuntos que venían evitando. Confíen en su intuición y sostengan el ritmo.

Leo

Hoy no podrán delegar. Todo dependerá de lo que ustedes planifiquen y ejecuten. Géminis brinda apoyo estratégico para resolver con inteligencia.

Virgo

Persisten dudas que los llevan a cierta negatividad frente a temas pendientes. Eviten dejarse influir por Piscis si buscan objetividad. Orden y método serán sus aliados.

Libra

La Luna en Géminis favorece decisiones personales más auténticas y menos emocionales. Aprovechen para encarar conversaciones y definir rumbos con serenidad.

Escorpio

Piscis despierta una emotividad intensa que los empuja a enfrentar un asunto personal postergado. Asuman esa profundidad como motor de cambio. Jornada movilizadora.

Horóscopo

Sagitario

Con la Luna en Géminis, su signo opuesto, sentirán que deben atender varios frentes a la vez. Organicen el día con criterio y eviten dispersarse para llegar mejor a mañana.

Capricornio

Se perciben más emotivos y algo inestables. No fuercen resoluciones importantes esta semana. Esperen un clima más firme para tomar decisiones de peso.

Acuario

Día propicio para cerrar asuntos personales pendientes. Tendrán eficacia y claridad para concluir lo iniciado. Disfruten de la sensación de tarea cumplida.

Piscis

Muchos esperan su palabra, aunque no lo expresen. Su opinión resulta necesaria en el entorno. Asuman ese liderazgo con responsabilidad y seguridad.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.