Horóscopo del martes 22 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Llega la Luna a Acuario y los impulsa a proyectarse hacia el futuro de una manera única. Disfruten el día, pero hablen poco.

Tauro

Todo se proyecta con claridad y ustedes se muestran más tranquilos y determinados ante tareas importantes. No se detengan: perseveren.

Géminis

Se sienten libres, distendidos y con ganas de socializar. Hoy y mañana son sus mejores días, así que encaren lo que necesiten.

Cáncer

Hay asuntos laborales que solo ustedes podrán encarar de la mejor manera esta semana. No se detengan en pequeños detalles y avancen.

Leo

La Luna en su opuesto, Acuario, puede llevarlos a enojarse con alguien de la familia por asuntos menores. No se llenen de tareas que no quieren hacer: sean selectivos.

Virgo

Todo se logra con energía personal y sin buscar protagonismo. Se los nota con buena disposición y una mirada positiva. Día distendido.

Libra

La frontalidad pierde fuerza, pero aparecen temas novedosos que podrán encarar con naturalidad y entusiasmo.

Horóscopo

Escorpio

Están muy concentrados en tareas que deben resolver pronto. Esperen al jueves: entonces todo jugará a su favor. Día para proyectar.

Sagitario

La Luna en Acuario los acompaña a concretar tareas que hace tiempo tienen en mente. Es un día divertido y distendido.

Capricornio

Ya no se sienten tan exigidos y eso les permite reencontrarse con personas que hace mucho no ven. Disfruten de delegar, aunque les cueste.

Acuario

La Luna en su signo los hace sentir libres e independientes. Hablen claro, confíen en ustedes mismos y ayuden a Leo, que los necesita.

Piscis

Termina la influencia de Virgo, su opuesto, y el jueves y viernes tendrán la Luna en su signo. Todo se encamina como ustedes quieren. ¡Arriba, Piscis!

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