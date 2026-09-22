Horóscopo del martes 22 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 22 de setiembre de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Llega la Luna a Acuario y los impulsa a proyectarse hacia el futuro de una manera única. Disfruten el día, pero hablen poco.
Tauro
Todo se proyecta con claridad y ustedes se muestran más tranquilos y determinados ante tareas importantes. No se detengan: perseveren.
Géminis
Se sienten libres, distendidos y con ganas de socializar. Hoy y mañana son sus mejores días, así que encaren lo que necesiten.
Cáncer
Hay asuntos laborales que solo ustedes podrán encarar de la mejor manera esta semana. No se detengan en pequeños detalles y avancen.
Leo
La Luna en su opuesto, Acuario, puede llevarlos a enojarse con alguien de la familia por asuntos menores. No se llenen de tareas que no quieren hacer: sean selectivos.
Virgo
Todo se logra con energía personal y sin buscar protagonismo. Se los nota con buena disposición y una mirada positiva. Día distendido.
Libra
La frontalidad pierde fuerza, pero aparecen temas novedosos que podrán encarar con naturalidad y entusiasmo.
Escorpio
Están muy concentrados en tareas que deben resolver pronto. Esperen al jueves: entonces todo jugará a su favor. Día para proyectar.
Sagitario
La Luna en Acuario los acompaña a concretar tareas que hace tiempo tienen en mente. Es un día divertido y distendido.
Capricornio
Ya no se sienten tan exigidos y eso les permite reencontrarse con personas que hace mucho no ven. Disfruten de delegar, aunque les cueste.
Acuario
La Luna en su signo los hace sentir libres e independientes. Hablen claro, confíen en ustedes mismos y ayuden a Leo, que los necesita.
Piscis
Termina la influencia de Virgo, su opuesto, y el jueves y viernes tendrán la Luna en su signo. Todo se encamina como ustedes quieren. ¡Arriba, Piscis!
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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