Horóscopo del martes 2 de junio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La sensibilidad aparece por momentos y conviene no dejarse llevar por impulsos. Eviten decisiones apresuradas y dense tiempo para evaluar cada paso con mayor claridad.

Tauro

Con el correr de las horas se sentirán más seguros y determinados frente a asuntos que habían postergado. Es una jornada ideal para retomar pendientes y avanzar.

Géminis

Las primeras horas del día resultan clave para definir un tema personal importante. Confíen en su intuición, actúen con decisión y mantengan reserva sobre sus planes.

Cáncer

Mercurio está en tránsito por su signo hasta el 28 de junio. Este movimiento favorece la comunicación, las ideas y los nuevos proyectos. Avancen con confianza.

Leo

Las buenas ideas abundan y eso puede generar cierta inquietud. Canalicen esa energía en objetivos concretos. Capricornio aporta estabilidad, mientras que Cáncer exige más de lo habitual.

Virgo

La Luna ingresa en Capricornio y aporta intensidad y determinación. Día propicio para resolver temas que relegados y recuperar el control de situaciones importantes.

Libra

No es la jornada más equilibrada de la semana, pero sí una de las más exigentes. Será importante elegir bien el momento y las palabras antes de expresar lo que sienten.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación gana firmeza y credibilidad. La energía acompaña y les permite actuar con seguridad. Aprovechen el impulso para avanzar en asuntos que requieren decisión.

Sagitario

Algunos temas familiares demandan atención sin más demoras. Afróntenlos con madurez. Capricornio y Cáncer pueden convertirse en aliados valiosos en esta etapa.

Capricornio

La Luna en su signo los impulsa a tomar definiciones sobre cuestiones pendientes. La perseverancia se fortalece y les permite avanzar con mayor convicción.

Acuario

Las responsabilidades pesan más de lo habitual y la energía puede resultar escasa. Deleguen tareas cuando sea posible. El apoyo de Cáncer será especialmente útil.

Piscis

Mercurio en Cáncer los impulsa a retomar obligaciones que habían dejado para después. Es momento de ordenar prioridades y recuperar terreno. Confíen en sus capacidades.

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