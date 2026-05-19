Horóscopo del martes 19 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 19 de mayo de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Hoy es clave para resolver un tema laboral importante antes del ingreso de Marte a Tauro. Avancen sin miedo y con decisión.
Tauro
Lo importante conviene plantearlo mañana. Hoy pueden sentirse ansiosos y eso no los ayudará demasiado. Mantengan la calma.
Géminis
Las primeras horas del día son ideales para concretar una salida o reencontrarse con amistades. Sean directos y no den tantas vueltas.
Cáncer
La Luna en su signo impulsa definiciones familiares entre hoy y mañana. El trabajo empieza a estabilizarse y eso traerá alivio.
Leo
Llegan cambios laborales que deberán asumir con firmeza. Marte en Tauro les dará más constancia y practicidad hasta fines de junio.
Virgo
Será un día cambiante, aunque muy favorable para resolver asuntos personales vinculados al trabajo y a proyectos pendientes.
Libra
Se sienten más seguros y eso les permitirá tomar decisiones que venían postergando. Tauro será un apoyo importante en esta etapa.
Escorpio
Si deben resolver temas laborales, lo mejor será esperar unos días más. La familia necesitará hoy más atención de parte de ustedes.
Sagitario
Las emociones estarán intensas frente a asuntos personales que los movilizan mucho. Tauro y Cáncer serán grandes aliados.
Capricornio
La Luna en Cáncer puede generar discusiones innecesarias entre hoy y mañana. Midan las palabras y eviten conflictos.
Acuario
Estarán más sensibles y receptivos, algo que favorecerá ideas y decisiones importantes. Aprovechen el día para avanzar.
Piscis
Cáncer los conecta con emociones positivas, mientras Capricornio no logra motivarlos. Necesitan pensar más en estabilidad laboral.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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