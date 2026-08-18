Horóscopo del martes 18 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 18 de agosto de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Se sienten más tranquilos y con energías renovadas. Disfruten de un día intenso y busquen a Escorpio, que sabrá comprenderlos y acompañarlos.
Tauro
Hoy y mañana, la Luna en Escorpio los llevará a cumplir tareas que no les entusiasman. Eviten discusiones y busquen a Cáncer.
Géminis
Su comunicación es fuerte e imperativa, y todo los impulsa a sentirse mejor con ustedes mismos. No cuestionen ni discutan: hoy no vale la pena gastar energía en conflictos.
Cáncer
Hoy y mañana la Luna en Escorpio les aporta la energía para encaminar tareas de futuro que desde hace tiempo desean concretar. Aprovechen el impulso y confíen en sus propias capacidades.
Leo
Pueden emocionarse más de la cuenta entre hoy y mañana, pero desde el jueves todo será más oportuno. Miren hacia adelante y proyecten sus próximos pasos.
Virgo
Todo se desarrolla de forma convincente y eso puede cargarlos de adrenalina. Su natural racionalidad será necesaria para tomar decisiones y mantener el equilibrio.
Libra
Se sienten cansados. Hoy y mañana tómenselo con calma y hagan solo lo necesario.
Escorpio
La Luna en su signo, hoy y mañana, los llena de obligaciones que no pueden postergar. Lo mejor está por venir: proyecten, confíen.
Sagitario
Todo lo que los rodea los emociona. Disfruten de un día en el que menos puede ser más y eviten las exigencias innecesarias. Esperen al jueves.
Capricornio
Día con muchas tareas personales que deben continuar de la forma más auténtica. Tauro necesita de ustedes y Escorpio puede ayudarlos: ténganlo presente.
Acuario
Todo apunta al futuro, pero hoy no se sienten claros ante lo que viene. Piensan en un futuro lejano, donde todavía hay asuntos pendientes.
Piscis
Su naturaleza emotiva les aporta energía. Serán buscados por todo el zodiaco, así que administren bien sus tiempos.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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