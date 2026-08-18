Horóscopo del martes 18 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo .

Aries

Se sienten más tranquilos y con energías renovadas. Disfruten de un día intenso y busquen a Escorpio, que sabrá comprenderlos y acompañarlos.

Tauro

Hoy y mañana, la Luna en Escorpio los llevará a cumplir tareas que no les entusiasman. Eviten discusiones y busquen a Cáncer.

Géminis

Su comunicación es fuerte e imperativa, y todo los impulsa a sentirse mejor con ustedes mismos. No cuestionen ni discutan: hoy no vale la pena gastar energía en conflictos.

Cáncer

Hoy y mañana la Luna en Escorpio les aporta la energía para encaminar tareas de futuro que desde hace tiempo desean concretar. Aprovechen el impulso y confíen en sus propias capacidades.

Leo

Pueden emocionarse más de la cuenta entre hoy y mañana, pero desde el jueves todo será más oportuno. Miren hacia adelante y proyecten sus próximos pasos.

Virgo

Todo se desarrolla de forma convincente y eso puede cargarlos de adrenalina. Su natural racionalidad será necesaria para tomar decisiones y mantener el equilibrio.

Libra

Se sienten cansados. Hoy y mañana tómenselo con calma y hagan solo lo necesario.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en su signo, hoy y mañana, los llena de obligaciones que no pueden postergar. Lo mejor está por venir: proyecten, confíen.

Sagitario

Todo lo que los rodea los emociona. Disfruten de un día en el que menos puede ser más y eviten las exigencias innecesarias. Esperen al jueves.

Capricornio

Día con muchas tareas personales que deben continuar de la forma más auténtica. Tauro necesita de ustedes y Escorpio puede ayudarlos: ténganlo presente.

Acuario

Todo apunta al futuro, pero hoy no se sienten claros ante lo que viene. Piensan en un futuro lejano, donde todavía hay asuntos pendientes.

Piscis

Su naturaleza emotiva les aporta energía. Serán buscados por todo el zodiaco, así que administren bien sus tiempos.

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