Horóscopo del martes 17 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Están frente a un proyecto que no admite demoras. Si lo encaran ya empezarán a ver resultados concretos. Confíen en su impulso y avancen sin dudar.

Tauro

La perseverancia vuelve a dar frutos y lo saben. Esa constancia los acerca a personas queridas que hace tiempo no veían. Jornada distendida, ideal para disfrutar y reconectar.

Géminis

Surge la necesidad de pensar un futuro con más claridad y entusiasmo. Cuando el rumbo se define, todo fluye mejor. Libra y Acuario son aliados clave para ese plan.

Cáncer

Conviene prestar atención a los gastos. Ustedes mismos tienen el control y hoy el lema es simple: menos es más. Bajen un cambio y prioricen lo esencial.

Leo

No es el día indicado para resolver temas familiares. Forzar conversaciones puede generar roces innecesarios. Mejor postergar y evitar discusiones sin sentido.

Virgo

Con el correr del día las emociones se intensifican y pueden aparecer contradicciones. Mantengan la calma para no discutir por detalles menores. Hoy, poco y bien.

Horóscopo

Libra

El día se presenta ideal para encarar ese asunto incómodo que vienen postergando. Géminis y Acuario los empujan a la acción. Busquen apoyo y den el paso.

Escorpio

La energía puesta en el largo plazo rinde. Aunque no estén de acuerdo en todo, un proyecto puede funcionar igual si hay compromiso. Confíen en el proceso.

Sagitario

Jornada dinámica y entretenida. Algunos temas a futuro encuentran una resolución sana y amable. No dejen pasar el día sin concretar algo importante.

Capricornio

Amigos y colegas los convocan para tareas relevantes. Ustedes responden con estabilidad y seguridad, cualidades que hoy se hacen notar con fuerza.

Acuario

La Luna continúa en su signo y los fortalece. Es momento de revisar asuntos pendientes. Algo importante se define hoy, sin vueltas.

Piscis

Sienten que podrían producir más, pero el ritmo no acompaña. No se frustren: con un poco de paciencia, mañana todo empieza a acomodarse a su favor.

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