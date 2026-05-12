Horóscopo del martes 12 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Día previo a un cambio personal importante. Ustedes estarán sensibles y sentirán que una etapa llega a su final. Aunque todo avance lento, pronto comenzará algo distinto.

Tauro

Una situación termina de definirse y entenderán que ciertos finales eran necesarios. No se apuren. Desde el viernes aparecerá una nueva oportunidad para ustedes.

Géminis

Todo toma un rumbo inesperado y varias cuestiones pendientes se acomodan. Eviten hablar de más porque la emoción puede jugarles en contra hoy.

Cáncer

Las emociones estarán intensas, pero también les darán fuerza para iniciar una nueva etapa. Aprovechen este momento para avanzar sin miedo.

Leo

Aunque el cansancio se haga sentir, hoy será clave para cerrar un tema personal. Mañana comenzará un ciclo mucho más positivo para ustedes.

Virgo

La Luna en Piscis los enfrenta con asuntos que todavía no resolvieron. No analicen tanto cada detalle. Será momento de actuar y decidir.

Horóscopo

Libra

Una historia llega a su fin y otra comenzará muy pronto. No sientan obligación de explicar cada paso. Hay cierres que simplemente deben darse.

Escorpio

Será un día ideal para revisar asuntos del pasado que dejaron pendientes. Piscis los ayudará a encontrar respuestas y tomar buenas decisiones.

Sagitario

Varias situaciones marcan un cierre necesario antes de un nuevo comienzo inesperado. Hoy convendrá descansar más y hablar menos.

Capricornio

Las emociones estarán movilizadas y podrán terminar con un tema que hace tiempo los incomoda. Jornada clave para cerrar una etapa.

Acuario

Todo ocurre desde un lugar sensible, aunque ustedes saben que algo importante está terminando. Mañana comenzará una etapa diferente.

Piscis

La Luna en su signo les dará protagonismo y capacidad para convencer a los demás. Gracias a ustedes, una situación pendiente logra cerrarse.

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