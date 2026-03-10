Temas del día:
El País Horóscopo

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 10 de marzo de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
10/03/2026, 00:01
Horóscopo
Unsplash

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna en Sagitario abre un escenario favorable para que ustedes retomen proyectos que vienen postergando. Hay energía para ordenar pendientes y pensar en lo que viene. Es un día activo y con buen ánimo general. Aprovechen el impulso.

Tauro

Después de algunos días pesados, Sagitario trae optimismo y mayor energía. Ustedes recuperan confianza y vuelven a valorar lo importante. La jornada tendrá momentos tranquilos y otros más dinámicos.

Géminis

La Luna en Sagitario activa situaciones positivas. Todo tiende a encaminarse bien si ustedes evitan actuar con apuro. Mantengan prudencia y observen antes de decidir.

Cáncer

Conviene prestar atención a los gastos. Hoy pueden aparecer compras o pagos que no estaban previstos. No es grave, pero exige cautela.

Leo

Sagitario aporta el optimismo que ustedes necesitaban para proyectar el futuro. Aparecen ideas interesantes y ganas de avanzar.

Virgo

La energía del día los encuentra acelerados. Antes de decidir algo personal, conviene analizar ventajas y riesgos.

Horóscopo
Libra

La jornada favorece la organización y la productividad. También aparece la idea de proyectar un viaje.

Escorpio

Tras días con muchas obligaciones, hoy el clima resulta más positivo. Las tareas fluyen con mayor facilidad.

Sagitario

La Luna llega a su signo y refuerza su deseo de libertad. Surgen ganas de proyectar cambios o viajes.

Capricornio

Conviene evitar gastos innecesarios y manejar el día con paciencia. Algunas decisiones esperan.

Acuario

Algunos temas financieros aún no cierran. Mañana será mejor momento para encararlos.

Piscis

Se sienten inquietos y con ganas de liberarse de tensiones recientes. El día trae un clima más liviano.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

