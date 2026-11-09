Horóscopo del lunes 9 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Comienza la semana con mucha intensidad y quizás prefieran postergar sus planes para mañana. No fuercen situaciones. Será un día para hacer poco, pero bien.

Tauro

No es el mejor lunes, pero Escorpio será un gran complemento para encarar tareas que vienen postergando. Busquen su apoyo y decidan cómo avanzar.

Géminis

Están a las puertas de una buena decisión personal y hay asuntos que necesitan resolver hoy. Se mostrarán especialmente intensos en el plano afectivo.

Cáncer

Todo avanza gracias a su disciplina y también exigirán compromiso a quienes los acompañan. No se apuren a tomar decisiones personales. Disfruten el día.

Leo

La jornada viene cargada de energía y quizás prefieran reservarse sus opiniones. Recién mañana por la tarde se sentirán más relajados y flexibles. Tengan paciencia.

Virgo

Todo se resuelve con autenticidad y deberán tomar decisiones personales que ya no pueden postergar. Esperen al viernes para encontrar mejores respuestas.

Libra

Comienzan la semana entre idas y vueltas y su habitual paciencia puede flaquear. Si tienen la posibilidad de postergar una decisión, será lo más conveniente.

Horóscopo

Escorpio

Continúan resolviendo los asuntos que aparecen y eso fortalece el vínculo con su entorno familiar. Confíen en sus decisiones y sigan adelante.

Sagitario

Desde ayer se sienten cansados y con pocas ganas de actuar. Mañana la Luna comenzará a ingresar en su signo y recuperarán vitalidad. No se adelanten.

Capricornio

Están más sensibles de lo habitual y pueden reaparecer recuerdos de situaciones del pasado que aún no lograron resolver. Eviten dejarse llevar por emociones intensas.

Acuario

Las ideas llegan en abundancia y desde mañana podrán encarar asuntos personales que habían dejado de lado. Organicen sus prioridades y avancen.

Piscis

Escorpio sigue siendo un gran aliado para tomar decisiones pendientes. Tienen muchas ideas y encontrarán buena recepción en quienes los rodean. Será un día intenso.

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