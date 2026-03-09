Horóscopo del lunes 9 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana comienza con altibajos anímicos. No dramaticen. Mañana la Luna ingresará en Sagitario y recuperarán entusiasmo. Hoy conviene esperar y no forzar definiciones.

Tauro

Lunes con idas y vueltas. Algunas tareas no avanzan como desean y los fastidia. Recién desde el jueves sentirán mayor seguridad. Por ahora, eviten opinar de más y observen.

Géminis

Una idea fija les impide avanzar con libertad. Si insisten, pueden abrir discusiones innecesarias. Suelten rigidez y esperen al fin de semana, el clima será más liviano.

Cáncer

Buen día para planificar acciones vinculadas al dinero. Puede surgir una oportunidad inesperada si actúan con criterio. Confíen en su intuición y sigan adelante.

Leo

Con el correr de las horas recuperan optimismo. Tengan presente la posibilidad de un viaje sorpresivo. La energía de Sagitario será aliada para organizarlo.

Virgo

Tauro necesita de su lógica para resolver pendientes. Su mirada objetiva puede ordenar lo que está disperso. Ofrezcan ayuda con buena actitud: será valorada.

Libra

Los sentimientos oscilan mientras enfrentan asuntos personales urgentes. No se posterguen más. Sagitario puede aportar claridad y empuje para decidir.

Escorpio

La intensidad habitual hoy juega a favor. Se sienten firmes y enfocados. Alcanzarán un objetivo personal que los reconforta. Disfruten el logro.

Horóscopo

Sagitario

La Luna ingresa en su signo y reactiva su optimismo natural. Se convierten en motor anímico para otros. Aprovechen este impulso para iniciar algo propio.

Capricornio

Todo avanza en el momento justo gracias a su racionalidad. La claridad mental les permite ordenar prioridades y proyectar con solidez.

Acuario

Quedan conversaciones pendientes que no logran encarar del todo. El cansancio pesa. No se apuren en emitir opiniones; descansen antes de decidir.

Piscis

Sienten la necesidad de cerrar un ciclo importante. Sigan su instinto: la definición traerá alivio. Muchos buscarán su palabra y contención.

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