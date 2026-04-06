Horóscopo del lunes 6 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La Luna en Sagitario hoy y mañana les da impulso, claridad y ganas de avanzar. Excelente momento para resolver pendientes y animarse a proyectar un viaje o salida.

Tauro

Actúan con autenticidad y sin rodeos. El día invita a moverse, a salir y a disfrutar de algún paseo pendiente. No se queden en casa: el entorno suma.

Géminis

La Luna en Sagitario, su opuesto, puede empujarlos a tareas que no desean. Busquen el costado positivo y eviten resistirse a lo inevitable.

Cáncer

Con el correr de las horas puede aparecer cierta ansiedad. No es un buen día para tomar decisiones a futuro. Denle tiempo: la próxima semana traerá mayor claridad.

Leo

Las cosas fluyen de forma inesperada pero favorable. Sagitario aparece como un aliado para abrir caminos y pensar en nuevos proyectos. Avancen con confianza.

Virgo

No será un lunes calmo. La ansiedad por resolver temas se hace presente, aunque muchas respuestas llegarán recién a mitad de semana. Paciencia.

Libra

Logran buenos avances cuando generan una dinámica positiva. Sagitario impulsa, mientras Géminis puede frenar. La decisión sobre cómo actuar está en ustedes.

Horóscopo

Escorpio

Tras un fin de semana intenso, el lunes llega con múltiples tareas. Es un buen momento para pensar en nuevos proyectos o incluso en un viaje.

Sagitario

Con la Luna en su signo, se sienten más libres y expansivos. Sin embargo, pueden mostrarse algo impulsivos al hablar. Midan sus palabras.

Capricornio

Aries puede generar tensión, mientras Sagitario abre perspectivas a futuro. Si es posible, posterguen decisiones importantes para mitad de semana.

Acuario

Buen día para empezar a planificar el próximo fin de semana, cuando la Luna estará en su signo. Aries, Leo y Sagitario se presentan como aliados.

Piscis

Su sensibilidad y forma de comunicarse les permiten avanzar en proyectos a futuro. Expresen lo que sienten con claridad: tendrán buenos resultados.

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