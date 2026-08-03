Horóscopo del lunes 3 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana comienza con la Luna en su signo y eso les aporta energía, iniciativa y capacidad de liderazgo. Aprovechen este impulso para avanzar en sus objetivos.

Tauro

Algunas tareas rendirán mucho más si las postergan hasta el miércoles o jueves. No se apuren ni se obliguen a resolver hoy lo que puede esperar.

Géminis

Muchas personas buscarán su ayuda para resolver temas laborales o encontrar soluciones inteligentes. Confíen en sus ideas y manténganse atentos a las oportunidades.

Cáncer

La semana será ideal para retomar proyectos que habían quedado en pausa. Es momento de enfocarse en el futuro y avanzar con determinación.

Leo

Sentirán la necesidad de encaminar un proyecto importante. Aries les aportará decisión y Sagitario la energía necesaria para avanzar con confianza.

Virgo

La jornada tendrá un ritmo dinámico y productivo. Desde el miércoles encontrarán el momento indicado para conversar sobre un tema que llevan tiempo postergando.

Libra

No será un lunes sencillo, pero sí muy favorable para resolver pendientes. La influencia de Aries los impulsará a actuar con sinceridad y seguridad.

Horóscopo

Escorpio

Habrá momentos de cierta inestabilidad que podrían dificultar decisiones importantes. Eviten complicarse con asuntos delicados y esperen un momento más favorable.

Sagitario

La Luna en Aries les devuelve entusiasmo y determinación. Será una excelente jornada para retomar proyectos personales que habían dejado de lado.

Capricornio

El mes toma impulso y ustedes tendrán una agenda cargada. Organícense con paciencia, especialmente en conversaciones que podrían resultar más exigentes de lo habitual.

Acuario

Comienza una etapa que les exigirá mayor organización y autonomía. Confíen en su criterio y no busquen respuestas donde deben decidir por ustedes mismos.

Piscis

Después de un fin de semana con la Luna en su signo, sentirán un cambio de energía. Tómense el lunes con calma y adapten el ritmo antes de asumir nuevos desafíos.

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