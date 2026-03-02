Horóscopo del lunes 2 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Lunes con proyección y señales favorables para el futuro. Detecten oportunidades y generen movimientos en lo personal o laboral. Si toman iniciativa, el panorama mejora.

Tauro

Actúan con autonomía y eso fortalece el vínculo con quienes los rodean. Eviten discusiones por asuntos menores y busquen el consejo de Virgo para ordenar ideas.

Géminis

Es el último día con Marte en Acuario, energía clave para el trabajo y la acción. Proyecten ahora tareas que no pueden seguir postergando. Definan prioridades.

Cáncer

La semana inicia con obligaciones concretas que requieren planificación. Confíen en su instinto para marcar el rumbo. Piscis espera contención y palabra firme.

Leo

Arrancan la semana con cansancio. Deleguen lo que no resulte imprescindible y dosifiquen energía. El jueves traerá mayor claridad. Todo tiene su tiempo.

Virgo

La Luna ingresa en su signo y multiplica demandas. Pueden sentirse en varios frentes a la vez. No se apuren; organicen con método y sostengan criterio.

Libra

Es jornada clave para abordar un tema laboral postergado. Acuario ofrece alternativas interesantes y mirada estratégica. Busquen esa alianza.

Horóscopo

Escorpio

Las cosas avanzan con prosperidad, aunque con exceso de análisis. Eviten discusiones innecesarias y piensen antes de opinar. Moderación será clave.

Sagitario

La oscilación emocional puede generar ansiedad. Escuchen a Acuario y Virgo antes de decidir. No acepten tareas que no desean asumir. Poco y bien.

Capricornio

Predomina estabilidad, pero mañana se sentirán más firmes. No aceleren procesos que aún no tienen claros. Pausa y reflexión.

Acuario

Lunes intenso en lo laboral. Virgo presta atención a sus planteos y Piscis demanda cercanía. Elijan con criterio dónde enfocar energía.

Piscis

No es el mejor día para definir asuntos de largo plazo. Deleguen en Virgo lo operativo y piensen en un fin de semana armónico junto a Escorpio.

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