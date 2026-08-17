Horóscopo del lunes 17 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana comienza con la Luna en su opuesto, Libra, y eso puede generarles un malentendido pasajero. Piensen antes de dar su opinión.

Tauro

Todo se logra con franqueza, fuerza, honestidad y sociabilidad. Hoy es uno de los mejores días de la semana. No dejen pasar la oportunidad.

Géminis

Es un lunes cargado de tareas personales que no pueden postergar. Libra los ayuda y Escorpio los lleva a pensar demasiado. Busquen equilibrio.

Cáncer

Tienen muchas ideas positivas a futuro, pero recién podrán encararlas desde mañana. Hoy es un día previo a una situación favorable.

Leo

Su comunicación es excelente y también su paciencia. Están ante una jornada donde todo puede suceder. ¡Adelante con lo que necesitan!

Virgo

Su carácter firme hoy se notará menos y podrán reencontrarse con alguien que hace tiempo no ven. Disfruten y no cuestionen.

Libra

Siguen liderando el zodíaco y son quienes más serán escuchados. No dejen de lado su opinión y encaren sin miedo a equivocarse.

Horóscopo

Escorpio

A medida que pasen las horas, la Luna ingresará en su signo. Lo notarán porque estarán pensando en asuntos relevantes para el futuro. Poco y bien.

Sagitario

Todo se logra gracias a su carisma y buen humor, incluso frente a asuntos personales pendientes. Aries necesita de su ayuda.

Capricornio

Se sienten algo inestables y eso puede generarles mal humor. Tengan en cuenta que solo Escorpio estará dispuesto a darles la razón.

Acuario

Es importante que hoy puedan poner en marcha aquello que quieren comenzar. Tengan presente que estarán algo duales y cambiantes.

Piscis

Comienzan la semana con tareas personales que conviene postergar hasta mañana. Hoy no estarán tan sensibles y podrán actuar con mayor calma.

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