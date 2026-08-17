Horóscopo del lunes 17 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 17 de agosto de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
La semana comienza con la Luna en su opuesto, Libra, y eso puede generarles un malentendido pasajero. Piensen antes de dar su opinión.
Tauro
Todo se logra con franqueza, fuerza, honestidad y sociabilidad. Hoy es uno de los mejores días de la semana. No dejen pasar la oportunidad.
Géminis
Es un lunes cargado de tareas personales que no pueden postergar. Libra los ayuda y Escorpio los lleva a pensar demasiado. Busquen equilibrio.
Cáncer
Tienen muchas ideas positivas a futuro, pero recién podrán encararlas desde mañana. Hoy es un día previo a una situación favorable.
Leo
Su comunicación es excelente y también su paciencia. Están ante una jornada donde todo puede suceder. ¡Adelante con lo que necesitan!
Virgo
Su carácter firme hoy se notará menos y podrán reencontrarse con alguien que hace tiempo no ven. Disfruten y no cuestionen.
Libra
Siguen liderando el zodíaco y son quienes más serán escuchados. No dejen de lado su opinión y encaren sin miedo a equivocarse.
Escorpio
A medida que pasen las horas, la Luna ingresará en su signo. Lo notarán porque estarán pensando en asuntos relevantes para el futuro. Poco y bien.
Sagitario
Todo se logra gracias a su carisma y buen humor, incluso frente a asuntos personales pendientes. Aries necesita de su ayuda.
Capricornio
Se sienten algo inestables y eso puede generarles mal humor. Tengan en cuenta que solo Escorpio estará dispuesto a darles la razón.
Acuario
Es importante que hoy puedan poner en marcha aquello que quieren comenzar. Tengan presente que estarán algo duales y cambiantes.
Piscis
Comienzan la semana con tareas personales que conviene postergar hasta mañana. Hoy no estarán tan sensibles y podrán actuar con mayor calma.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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