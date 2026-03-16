Horóscopo del lunes 16 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana comienza con proyectos que todavía necesitan análisis. Varias decisiones quedarán para el jueves.

Tauro

Se muestran firmes frente a tareas que vienen sosteniendo desde hace tiempo. La constancia será su mayor fortaleza.

Géminis

Tras un fin de semana con mucha actividad social, el lunes pide descanso. Acuario puede aportar buena compañía.

Cáncer

La energía apunta al futuro y sus ideas encuentran buen rumbo. También es buen momento para reencontrarse con amigos.

Leo

Algunas tareas no despiertan entusiasmo. Conviene compartir ideas con Acuario o Piscis para ordenar prioridades.

Virgo

Con el correr del día pueden aparecer dudas frente a ciertos cambios. Piscis puede ayudar a mirar las cosas con otra perspectiva.

Libra

Después de un fin de semana movido, llega un lunes con más vida social. Conviene aprovechar el momento.

Escorpio

Las tareas avanzan con una mirada puesta en el futuro. No se apuren y mantengan el ritmo.

Horóscopo

Sagitario

Amigos de Acuario buscan su apoyo para resolver asuntos personales. El día trae movimiento y colaboración.

Capricornio

Hoy conviene no sobrecargarse con responsabilidades. Algunas definiciones se verán con mayor claridad el próximo fin de semana.

Acuario

La energía propia se hace notar y muchos seguirán sus ideas. Aun así, es mejor delegar y no apurarse.

Piscis

Con el paso de las horas logran retomar tareas que habían dejado de lado. El día resulta propicio para proyectar.

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