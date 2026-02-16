Horóscopo del lunes 16 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana comienza con tareas que deben quedar cerradas antes del viernes. La clave está en organizarse desde hoy para llegar con todo resuelto y sin apuros.

Tauro

Hay asuntos que no pueden dejar de lado. La comunicación se vuelve más sensible y eso los lleva a reafirmar su independencia. Piscis aparece como un apoyo oportuno.

Géminis

Semana cargada de logros personales visibles y gratificantes. Acuario se presenta como la mejor compañía, mientras Leo reclama su presencia. Elijan con criterio.

Cáncer

Algunos temas económicos dependen exclusivamente de ustedes. Eso los vuelve más cuidadosos al hablar y proyectar. Pensar antes de decir resulta fundamental.

Leo

No es el lunes más liviano del año. Conviene delegar en Acuario y Piscis lo que no puedan resolver hoy. No se apuren y esperen definiciones hacia el viernes.

Virgo

Este lunes es ideal para avanzar en tareas a futuro. Con planetas en Piscis, su signo opuesto, la comunicación puede complicarse más adelante. Anticípense.

Libra

El carisma juega a favor y abre puertas. Buscar a Acuario resulta muy oportuno, ya que los complementa de forma natural. Jornada agradable.

Escorpio

Mercurio y Venus en Piscis intensifican la sensibilidad. Pueden aparecer recuerdos del pasado o planes de reencuentro con amigos de larga data.

Horóscopo

Sagitario

Acuario les brinda la chance de dedicarse a lo que más disfrutan. Eso renueva la energía y deja una sensación sanadora con proyección a futuro.

Capricornio

No es el día indicado para imponer reglas ni exceso de racionalidad. Se sorprenden al compartir tareas con personas que los movilizan más de lo esperado.

Acuario

Todo depende de ustedes y lo tienen claro. Energías que se venían moviendo encuentran definición entre hoy y mañana. Disfruten el rol protagónico.

Piscis

Lunes intenso y con fuerte proyección. A lo largo de la semana asumen más responsabilidades. Avancen con confianza y decisión.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.