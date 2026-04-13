Horóscopo del lunes 13 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna en Piscis baja la energía hoy y mañana. Puede aparecer cansancio. Esperen al miércoles para retomar ritmo.

Tauro

Cierran una etapa y asoma otra. Los resultados llegarán más adelante. Desde el viernes verán avances concretos.

Géminis

Es tiempo de cierre y transición. Eviten apurarse en decisiones importantes. Conviene esperar a tener mayor claridad.

Cáncer

Buen momento para terminar un pendiente que costó encarar. Hoy y mañana favorecen el cierre de ciclo.

Leo

Piscis activa la emoción y suma responsabilidades. No deleguen lo esencial. Desde el miércoles habrá más claridad.

Virgo

El inicio de semana se presenta exigente. Cuesta avanzar en lo personal. El clima mejora hacia el viernes.

Libra

Se cierra una etapa con emociones intensas. La energía acompaña, pero conviene no apresurar definiciones.

Escorpio

La intensidad emocional se hace presente. Hay tareas que no pueden postergar. Escuchen lo interno.

Horóscopo

Sagitario

Terminan una tarea y se abre otra. Las resoluciones llegan sin esfuerzo. Confíen en el proceso.

Capricornio

La sensibilidad interfiere en el ritmo. Hoy y mañana sirven para cerrar temas pendientes.

Acuario

Piscis los impulsa a decidir. Eso aporta calma. Es buen momento para terminar algo pendiente.

Piscis

La Luna en su signo los vuelve protagonistas. Participan en todo. Eso los ayuda a definir.

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