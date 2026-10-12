Horóscopo del lunes 12 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El lunes inicia con tareas de poca afinidad que pueden postergar hasta el miércoles. Conviene reservar opiniones y mantener la prudencia al hablar.

Tauro

Jornada de oscilación e indefinición. Ajustar la comunicación a lo estrictamente necesario evitará equívocos y permitirá encauzar la semana.

Géminis

Su tono al hablar adquiere mayor gravedad, lo que podría provocar distanciamiento. Se sugiere limitar las intervenciones a los asuntos urgentes.

Cáncer

Inicia una etapa de alta concreción. Entre hoy y mañana se presentará el contexto oportuno para destrabar asuntos relegados; actúen con firmeza.

Leo

La rutina exige un esfuerzo adicional para resolver trámites complejos. Apoyarse en la solvencia de Escorpio facilitará cumplir las metas del día.

Virgo

Su capacidad de organización les permitirá anticipar tareas y despejar la agenda del fin de semana. La colaboración con Capricornio resultará clave.

Libra

Inician un ciclo lunar de profunda intensidad en el plano personal. Se aconseja sostener el rumbo y perseverar con serenidad ante los cambios.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en su signo refuerza su influencia y magnetismo, atrayendo consultas de su entorno. Su perseverancia servirá de guía para definir pasos.

Sagitario

Enfrentan la antesala de un cambio favorable que se consolidará a mitad de semana. Mantener la discreción será la mejor estrategia de acción.

Capricornio

Inician la semana con una agenda recargada que demanda firmeza para encauzar proyectos. Expresen sus criterios con claridad para evitar dudas.

Acuario

Retoman la actividad con la necesidad de concentrar esfuerzos en un asunto decisivo hacia el jueves. Enfocar la atención asegurará resultados.

Piscis

Resulta indispensable manifestar su postura para cerrar definitivamente los temas pendientes. Su aporte brindará certeza al equipo de trabajo.

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