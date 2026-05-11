Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Horóscopo

Horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 12 de mayo de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
11/05/2026, 00:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Horóscopo
Horóscopo.
Unsplash

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Se muestran más serios de lo habitual. Un tema laboral exige atención y puede marcar decisiones para la próxima semana. Consideren apoyarse en Capricornio.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

La vida afectiva mejora de forma sostenida y eso impacta en su bienestar general. Surgen ideas interesantes para proyectar a futuro. Avancen con confianza.

Géminis

Aprovechan el impulso para ordenar la semana que viene. El carisma y la claridad los ayudan a planificar. Pueden dar una mano a Cáncer, que atraviesa dudas.

Cáncer

Persisten asuntos sin cerrar y eso genera cierta inquietud. Se sienten exigidos frente a lo que viene. Eviten discusiones innecesarias.

Leo

Hay temas que ya no admiten postergación. Encárenlos entre hoy y mañana para llegar al lunes con definiciones claras.

Virgo

Se abre el momento ideal para esa conversación pendiente. Tauro y Capricornio aparecen como interlocutores confiables. Elijan bien con quién avanzar.

Libra

Predomina la firmeza, pero el entusiasmo no acompaña. Ante la primera dificultad tienden a desistir. Conviene esperar y priorizar lo esencial.

Escorpio

El panorama se vuelve más práctico de lo esperado. Esto favorece un tema afectivo que requiere decisión. Es una oportunidad concreta.

Horóscopo
Horóscopo

Sagitario

La lógica domina la jornada y puede tensar su estilo espontáneo. Intenten sostener una mirada más racional para evitar roces.

Capricornio

Mantienen el liderazgo y encuentran respuestas claras en lo emocional. Todo se ordena desde un enfoque concreto. Buen momento para avanzar.

Acuario

Aunque buscan lo social, surgen temas que requieren atención inmediata. Es preferible avanzar sin entrar en discusiones. Mantengan la calma.

Piscis

Se sienten firmes pero menos sensibles, lo que puede generar cierta inestabilidad. El día pide decisiones prácticas. Eviten apresurarse.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar