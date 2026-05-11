Horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Se muestran más serios de lo habitual. Un tema laboral exige atención y puede marcar decisiones para la próxima semana. Consideren apoyarse en Capricornio.
Tauro
La vida afectiva mejora de forma sostenida y eso impacta en su bienestar general. Surgen ideas interesantes para proyectar a futuro. Avancen con confianza.
Géminis
Aprovechan el impulso para ordenar la semana que viene. El carisma y la claridad los ayudan a planificar. Pueden dar una mano a Cáncer, que atraviesa dudas.
Cáncer
Persisten asuntos sin cerrar y eso genera cierta inquietud. Se sienten exigidos frente a lo que viene. Eviten discusiones innecesarias.
Leo
Hay temas que ya no admiten postergación. Encárenlos entre hoy y mañana para llegar al lunes con definiciones claras.
Virgo
Se abre el momento ideal para esa conversación pendiente. Tauro y Capricornio aparecen como interlocutores confiables. Elijan bien con quién avanzar.
Libra
Predomina la firmeza, pero el entusiasmo no acompaña. Ante la primera dificultad tienden a desistir. Conviene esperar y priorizar lo esencial.
Escorpio
El panorama se vuelve más práctico de lo esperado. Esto favorece un tema afectivo que requiere decisión. Es una oportunidad concreta.
Sagitario
La lógica domina la jornada y puede tensar su estilo espontáneo. Intenten sostener una mirada más racional para evitar roces.
Capricornio
Mantienen el liderazgo y encuentran respuestas claras en lo emocional. Todo se ordena desde un enfoque concreto. Buen momento para avanzar.
Acuario
Aunque buscan lo social, surgen temas que requieren atención inmediata. Es preferible avanzar sin entrar en discusiones. Mantengan la calma.
Piscis
Se sienten firmes pero menos sensibles, lo que puede generar cierta inestabilidad. El día pide decisiones prácticas. Eviten apresurarse.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
