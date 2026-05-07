Horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Sostienen una energía alta y un optimismo que impulsa decisiones útiles para el futuro. Cada paso suma y abre oportunidades. Sigan avanzando con confianza.

Tauro

La ansiedad puede jugarles en contra y provocar errores evitables. Conviene bajar un cambio y revisar antes de actuar. Aún están a tiempo de corregir el rumbo.

Géminis

Algunas tareas exigirán repetición para lograr buenos resultados. Eviten reaccionar con enojo ante detalles menores. La paciencia será su mejor aliada.

Cáncer

Es un día propicio para definir un viaje o proyecto a futuro. La influencia de Sagitario aporta claridad. Se sentirán motivados y entusiasmados.

Leo

La jornada se presenta ideal para encarar pendientes. Están positivos y con ganas de reencontrarse con amistades. Buen momento para retomar vínculos.

Virgo

El carisma facilita avances, pero Sagitario necesita de su mirada racional para cerrar un tema importante. Su aporte puede ser decisivo.

Libra

Predomina un fuerte deseo de independencia. No tolerarán imposiciones y buscarán moverse con libertad. El ánimo social y distendido acompaña.

Escorpio

La intensidad y autonomía les permiten avanzar en tareas que venían postergando. Es tiempo de concretar y ordenar prioridades.

Sagitario

La Luna acompaña y mejora el vínculo con el entorno. Se sienten valorados y escuchados. Su presencia destaca y genera impacto positivo.

Horóscopo

Capricornio

Se acerca un cambio relevante. Hoy conviene enfocarse en lo que disfrutan sin apresurar decisiones. Mañana tendrán mayor claridad.

Acuario

El día fluye con ligereza y apertura. Se adaptan con facilidad a distintas tareas. La conexión con amistades, en especial Sagitario, será constante.

Piscis

La energía es alta, pero el apuro puede llevar a errores innecesarios. Aries aporta impulso y motivación. Actúen con atención.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.