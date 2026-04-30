Horóscopo del jueves 30 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Con el correr de las horas se sentirán más fuertes y con renovada esperanza para iniciar el mes con otro impulso. Confíen en ese envión y avancen con decisión.

Tauro

El cansancio pesa y cuesta acelerar un trámite que no despierta interés. Dense tiempo. En lo afectivo, el panorama mejora en los próximos días.

Géminis

Lo que proyectan tiene buenas chances de concretarse. No frenen por pensamientos negativos. Miren hacia adelante: hay novedades favorables en camino.

Cáncer

El mes cierra con dudas innecesarias que conviene dejar de lado. La jornada cambia de tono y exige calma. Eviten discusiones sin sentido.

Leo

Su capacidad resolutiva no encuentra eco por estos días y puede aparecer mal humor. Tomen distancia y esperen al domingo, cuando el clima mejore.

Virgo

Algunos temas familiares no dependen de ustedes. Corranse a tiempo y evitarán tensiones. No discutan: hoy no serán escuchados como esperan.

Libra

Fin de mes con la Luna en su signo, lo que aporta bienestar y ganas de proyectar. Aunque surjan cuestionamientos, vale la pena intentarlo.

Escorpio

A las 15 horas la Luna ingresa en su signo y les da impulso para retomar asuntos postergados. Es un buen momento para recuperar iniciativa.

Horóscopo

Sagitario

El ánimo oscila entre proyectar y soltar. No fuercen definiciones. El domingo, con la Luna en su signo, se sentirán más enfocados y disponibles.

Capricornio

El carisma facilita los vínculos. Hoy conviene dejar en pausa algunas ideas y escuchar a quienes los rodean. Esa apertura puede ordenar el panorama.

Acuario

Las primeras horas resultan clave para cerrar un tema que exige seriedad. Si se enfocan, todo fluye a favor. Sostengan una actitud positiva.

Piscis

El mes termina con la Luna en Libra y luego en Escorpio, un tránsito que ayuda a ordenar lo que viene. Aprovechen para preparar el próximo paso.

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