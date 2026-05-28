Horóscopo del jueves 28 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Ustedes se sienten más cansados y sensibles de lo habitual. Escorpio será gran apoyo, aunque para definir asuntos importantes conviene esperar al fin de semana. Eviten discusiones inútiles.

Tauro

Hoy y mañana, con la Luna en Escorpio, sentirán cierta traba para resolver tareas personales. Lo mejor será mantener la calma y no discutir.

Géminis

Están intensos, pero también muy prácticos. Su comunicación resulta efectiva en momentos clave. Hablar con sinceridad sobre lo que sienten les hará bien.

Cáncer

Finalmente llega la Luna en Escorpio y potencia su sensibilidad natural. Será un buen momento para atender asuntos personales que habían dejado pendientes.

Leo

Sienten que existen temas urgentes para resolver antes del fin de semana y eso fortalece su necesidad de libertad. Eviten discutir por cosas menores.

Virgo

Todo avanza con mucha efectividad y eso les permite asumir tareas complejas, aunque algo rebuscadas para su gusto. Escorpio los observará con atención.

Libra

Tienen muchas ideas en mente y, aunque parezcan difíciles, deberán animarse a ponerlas en marcha desde la próxima semana. Adelante.

Horóscopo

Escorpio

La Luna en su signo hoy y mañana les aporta fuerza y seguridad para asumir cualquier desafío. Además, serán escuchados y valorados por el entorno.

Sagitario

Existen responsabilidades que ustedes no podrán delegar y eso genera cierto cansancio. El fin de semana traerá alivio con la Luna en su signo.

Capricornio

Su racionalidad habitual hoy se mezcla con emociones intensas y eso mejora los vínculos cercanos. Hablen con claridad y expresen lo que piensan.

Acuario

Todo llega de forma inesperada, aunque también muy sensible. Abrirse emocionalmente y hablar de sentimientos será necesario durante estas jornadas.

Piscis

Escorpio los impulsa a sentirse seguros en temas que manejan muy bien. Será gran compañía, mientras Cáncer aportará apoyo para tomar decisiones.

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