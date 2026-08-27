Horóscopo del jueves 27 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Finalmente pueden impulsar tareas a futuro para que se desarrollen de la mejor manera. Todo lo creativo y divertido que propongan hoy tendrá buena recepción.

Tauro

Están en un día clave de la semana, en el que se sienten bien al hacer lo que más les gusta. No se apuren: todo saldrá bien y con firmeza.

Géminis

Acuario los impulsa a la acción y pueden proyectar un lindo viaje a futuro. Se muestran independientes y seguros de ustedes mismos.

Cáncer

Su energía para trabajar no tiene límites y así continuará por un mes más. Todo lo que tengan en mente para el futuro puede concretarse de la mejor manera. ¡Propongan!

Leo

Aunque la Luna está en su opuesto, Acuario, puede surgir un gasto que no tenían previsto. Si pueden esperar hasta el próximo lunes, tendrán mayor claridad.

Virgo

Se sienten mucho más escuchados y comprendidos, y eso los impulsa a generar mayor empatía con quienes los rodean. ¡Tendrán una sorpresa!

Libra

Acuario los impulsa a la acción y Leo los detiene sin que se den cuenta. Es un día muy cambiante. Esperen una semana más y no se apuren.

Horóscopo

Escorpio

Todo se presenta de la manera más inesperada, pero también con un tono divertido. Lo que llegue se resolverá mañana. No se apuren.

Sagitario

Acuario continúa sorprendiéndolos con tareas que dejaron de lado. Están ante uno de esos días en los que menos es más. No se apuren.

Capricornio

Si tienen asuntos laborales para resolver, lo ideal es dejarlos para mañana. Hoy hay mucha energía cambiante y no se sentirán firmes ni constantes.

Acuario

La Luna continúa en su signo y eso los favorece para concretar tareas personales que pueden resultar muy positivas a futuro. ¡Adelante!

Piscis

El día comienza con algo que los sorprende, pero luego comprenderán la situación. No tomen en cuenta tareas que todavía no quieren realizar. Esperen a mañana.

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