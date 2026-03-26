Horóscopo del jueves 26 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer se perciben inestables y con dificultad para definir. No fuercen decisiones. Mañana recuperarán energía y claridad. Apóyense en vínculos que les den impulso.

Tauro

La emoción atraviesa la jornada y puede traducirse en cierto nerviosismo. La familia ocupa un lugar central. Procuren acompañar y sostener ese espacio con presencia.

Géminis

Algunas tareas recaen en el ámbito familiar. Ustedes aportan ideas valiosas y visión a futuro. Confíen en su criterio y anímense a proyectar sin temor al error.

Cáncer

Desde ayer cargan con responsabilidades que no logran delegar. El día exige iniciativa: mucho dependerá de lo que propongan. Avancen con determinación.

Leo

Ciertas influencias enfrían su energía y generan altibajos. No es momento de forzar resultados. Mañana traerá mayor claridad. Hoy conviene esperar y ordenar.

Virgo

El foco está puesto en lo que vendrá desde el lunes. Hoy es propicio para plantear ideas en el ámbito familiar que apunten a mejorar el futuro cercano.

Horóscopo

Libra

La inestabilidad se combina con ansiedad frente a tareas que aún no pueden delegar. Prioricen lo esencial y posterguen lo secundario sin culpa.

Escorpio

Se valida una idea que vienen sosteniendo hace tiempo. Es una jornada favorable para avanzar en proyectos a futuro. Actúen con decisión.

Sagitario

Los asuntos personales generan idas y vueltas. Recién mañana podrán encararlos con firmeza. Hoy predomina la oscilación; conviene no precipitarse.

Capricornio

La Luna en su signo opuesto dificulta la concreción. Eviten la rigidez y no se obsesionen con lo que aún no puede resolverse. Den margen al proceso.

Acuario

El clima general resulta favorable y fluido. Se sienten cómodos en su entorno. No posterguen decisiones: hoy cuentan con condiciones para avanzar.

Piscis

Sensibles pero decididos, retoman temas que habían quedado en pausa. Es un buen momento para proyectar y actuar con convicción en lo que desean concretar.

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