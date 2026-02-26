Horóscopo del jueves 26 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 26 de febrero.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Se sentirán nerviosos y ansiosos. No es la mejor jornada para planteos ni decisiones de peso. Limítense a organizar el fin de semana. Poco y bien será la consigna.
Tauro
Algunos asuntos familiares resultan complejos de abordar. No fuercen conversaciones incómodas. Esperen a la próxima semana y busquen la contención de Cáncer.
Géminis
Cuentan con gran iniciativa, pero también con impaciencia. La comunicación puede salir áspera y generar errores evitables. Midan las palabras y revisen antes de responder.
Cáncer
La Luna en su signo los impulsa a estar en varios frentes al mismo tiempo. Aunque el diálogo se torne exigente, lograrán hacerse entender. Mantengan atención y orden.
Leo
El fin de semana traerá intensidad, pero hoy y mañana podrían surgir fallas menores. Eviten opinar sobre temas que no dominan y no se expongan innecesariamente.
Virgo
Persisten sensibles, aunque su costado racional intenta imponerse con tareas innecesarias. No se llenen de obligaciones. Hagan solo lo que consideran válido.
Libra
Se perciben oscilantes frente a temas personales que no saben cómo encarar. Lo más prudente será no emitir opinión por ahora. Esperen hasta el próximo jueves para definir.
Escorpio
Actúan con criterio, aunque el nerviosismo aparece en actividades que no los convencen. Reduzcan intervenciones y hablen lo imprescindible para evitar roces.
Sagitario
Su impulso natural debe quedar en segundo plano. Hay asuntos familiares prioritarios que requieren respuestas equilibradas. Actúen con mesura. Poco y bien.
Capricornio
No es la jornada más racional, pero tampoco vale la pena discutir por trivialidades. Dejen atrás cuestiones del pasado y expresen solo lo necesario.
Acuario
En el ámbito familiar todo fluye con armonía y la próxima semana llegará un acuerdo importante. No se apuren ni intenten adelantar resultados.
Piscis
Mercurio retrógrado en su signo hasta el 19 de marzo puede generar dudas al opinar. Sean prudentes y estratégicos. Digan lo justo y sostengan claridad.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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