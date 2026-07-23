Horóscopo del jueves 23 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Con el paso de las horas se sentirán mejor. El ánimo crecerá y todo fluirá de forma simple. Si tienen un proyecto en mente, esperen hasta mañana.

Tauro

Algunas situaciones resultarán más confusas de lo esperado. Escorpio podría ponerlos tensos, mientras Leo los ayudará a recuperar el equilibrio.

Géminis

La ansiedad podría jugarles una mala pasada. Eviten comentarios impulsivos y hablen solo cuando sea necesario.

Cáncer

Mercurio retoma su marcha directa en su signo. La comunicación mejorará y se abrirán nuevas oportunidades. La decisión final estará en sus manos.

Leo

Comienza su temporada y eso les devolverá confianza y estabilidad. Expresarán lo que sienten con claridad, sinceridad y calidez.

Virgo

No dejen de lado los asuntos del corazón. Hoy su capacidad para dialogar será una de sus mayores fortalezas.

Libra

La sensibilidad marcará la jornada. Los recuerdos del pasado aparecerán con fuerza y les regalarán momentos de nostalgia y alegría.

Horóscopo

Escorpio

Con Mercurio directo en Cáncer, mejorará el diálogo familiar. Será un buen momento para organizar planes y proyectar el futuro.

Sagitario

La nostalgia ocupará un lugar importante, pero también crecerán las ganas de mirar hacia adelante. Empiecen a planificar lo que viene.

Capricornio

Su comunicación será clara y concreta. Aun así, hoy convendrá observar más de lo que hablan y esperar unos días antes de opinar.

Acuario

El comienzo de la temporada de Leo podría volverlos más inquietos. Concéntrense en lo realmente importante y dejen el resto para otro momento.

Piscis

La comunicación mejorará de forma notable. El respaldo de la familia fortalecerá sus proyectos y les dará la confianza necesaria para avanzar.

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