Horóscopo del jueves 23 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Arrastran cansancio desde ayer, aunque igual podrán encarar temas exigentes en breve. Hoy conviene bajar el ritmo y descansar. Mañana será mejor para avanzar.

Tauro

El pasado reaparece de forma inesperada. Es importante que se den el lugar que merecen. La nostalgia puede pesar. Esperen al domingo antes de proyectar.

Géminis

Hay mucho por planificar, pero este no es el momento indicado. Eviten apresurarse con opiniones. La próxima semana traerá mayor claridad y soltura.

Cáncer

La Luna sigue en su signo y les da protagonismo. Mantienen liderazgo y energía para encarar tareas. Es un buen momento para tomar decisiones.

Leo

Saben que deben mostrar lo que tienen en mente, pero no es el mejor día. La sensibilidad está alta. Esperen un poco antes de exponerse.

Virgo

Su actitud práctica ayuda a ordenar lo familiar. Hay tareas que se resuelven con su intervención. Hablen con cuidado y sostengan la calma.

Libra

Siguen con idas y vueltas en temas que cuestan encauzar. La sensación de confusión persiste. Mañana el panorama será más claro.

Escorpio

Cáncer los conecta con la emoción y favorece una comunicación directa. Se expresan con claridad y carisma. Buen día para decir lo necesario.

Horóscopo

Sagitario

La emoción interfiere en el avance. Les conviene delegar en personas de confianza. Cáncer, Escorpio o Piscis pueden dar una mano útil.

Capricornio

Cáncer, su opuesto, marca el rumbo. Les ayuda a revisar asuntos sensibles que habían quedado pendientes. Es momento de prestar atención.

Acuario

La familia busca cerrar un tema del pasado. No lo posterguen. Hoy es el día indicado para hablar, pero piensen bien antes de hacerlo.

Piscis

La sensibilidad juega a favor y permite resolver asuntos familiares. Es un buen momento para cerrar pendientes y avanzar con tranquilidad.

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