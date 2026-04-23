Horóscopo del jueves 23 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
¿Un ascenso en el horizonte? ¿Un romance inesperado? Consultá las predicciones astrológicas y anticipá los eventos clave de este jueves 23 de abril de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Arrastran cansancio desde ayer, aunque igual podrán encarar temas exigentes en breve. Hoy conviene bajar el ritmo y descansar. Mañana será mejor para avanzar.
Tauro
El pasado reaparece de forma inesperada. Es importante que se den el lugar que merecen. La nostalgia puede pesar. Esperen al domingo antes de proyectar.
Géminis
Hay mucho por planificar, pero este no es el momento indicado. Eviten apresurarse con opiniones. La próxima semana traerá mayor claridad y soltura.
Cáncer
La Luna sigue en su signo y les da protagonismo. Mantienen liderazgo y energía para encarar tareas. Es un buen momento para tomar decisiones.
Leo
Saben que deben mostrar lo que tienen en mente, pero no es el mejor día. La sensibilidad está alta. Esperen un poco antes de exponerse.
Virgo
Su actitud práctica ayuda a ordenar lo familiar. Hay tareas que se resuelven con su intervención. Hablen con cuidado y sostengan la calma.
Libra
Siguen con idas y vueltas en temas que cuestan encauzar. La sensación de confusión persiste. Mañana el panorama será más claro.
Escorpio
Cáncer los conecta con la emoción y favorece una comunicación directa. Se expresan con claridad y carisma. Buen día para decir lo necesario.
Sagitario
La emoción interfiere en el avance. Les conviene delegar en personas de confianza. Cáncer, Escorpio o Piscis pueden dar una mano útil.
Capricornio
Cáncer, su opuesto, marca el rumbo. Les ayuda a revisar asuntos sensibles que habían quedado pendientes. Es momento de prestar atención.
Acuario
La familia busca cerrar un tema del pasado. No lo posterguen. Hoy es el día indicado para hablar, pero piensen bien antes de hacerlo.
Piscis
La sensibilidad juega a favor y permite resolver asuntos familiares. Es un buen momento para cerrar pendientes y avanzar con tranquilidad.
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