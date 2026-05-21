Horóscopo del jueves 21 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana entra en su tramo final y ustedes recuperan energía para encarar proyectos y decisiones importantes. Hoy y mañana serán días clave. Disfrútenlos.

Tauro

En el último día del Sol en Tauro aparece la necesidad de cerrar asuntos que venían dejando pendientes. Sean concretos y ordenen prioridades.

Géminis

La ansiedad puede jugarles en contra frente a temas que recién mañana encontrarán definición. Hoy hagan solo lo que realmente quieran hacer.

Cáncer

Se muestran firmes frente a tareas importantes para el futuro y eso les dará más seguridad que de costumbre. Avancen con confianza.

Leo

La Luna en su signo, hoy y mañana, les devuelve protagonismo y fuerza personal. Todo lo que proyecten tendrá impacto y buena respuesta.

Virgo

Tauro les acerca oportunidades para aclarar un tema que todavía genera dudas. Si pueden esperar al fin de semana, el panorama será mejor.

Horóscopo

Libra

Hay obligaciones que deberán resolver aunque aparezcan inconvenientes en el camino. Será un día concreto y favorable para actuar sin tantas dudas.

Escorpio

Habrá muchas tareas para atender, pero lo mejor será delegar parte de las responsabilidades. Tauro y Leo podrán ayudarlos más de lo esperado.

Sagitario

La Luna en Leo les aporta seguridad y decisión para cerrar un asunto personal importante. Aprovechen el impulso y sigan adelante.

Capricornio

Tienen muy claras sus convicciones y será importante compartirlas con amistades y personas cercanas. Mostrarse auténticos les abrirá puertas.

Acuario

La Luna en su signo opuesto puede traer obligaciones personales que no tienen ganas de enfrentar. Eviten rezongar y hablen con claridad.

Piscis

El exceso de exigencias puede dificultarles pensar en el futuro con tranquilidad. Deleguen tareas y limiten las discusiones innecesarias. Acuario precisará apoyo.

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