Horóscopo del jueves 16 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La comunicación se vuelve más frontal de lo habitual. Antes de opinar, conviene pensar dos veces para evitar cuestionamientos innecesarios. Midan el tono y el momento.

Tauro

Algunas tareas se resuelven de forma inesperada y oportuna. Tomen ese impulso y proyecten hacia el viernes: las condiciones juegan a favor si sostienen el foco.

Géminis

Algo se inicia con fuerza y los coloca en un lugar de protagonismo. Es un buen día para tomar la iniciativa y avanzar con decisión. Aprovechen el envión.

Cáncer

Se sienten acelerados y perciben que nada sale como esperan. Bajen el ritmo y eviten forzar resultados. El viernes traerá mayor claridad y orden.

Leo

La Luna y Mercurio en Aries aportan frescura para decir lo que piensan. Logran expresarse con naturalidad y autenticidad.

Virgo

La previa de un cambio importante los encuentra audaces y resolutivos. La determinación suma y habilita avances concretos. Confíen en ese impulso.

Libra

No es el mejor momento para encarar un asunto personal complejo. La paciencia será clave. Hoy, pocas palabras y bien elegidas.

Escorpio

El carisma acompaña, pero el tono puede volverse demasiado imperativo. Existe riesgo de decir más de lo conveniente. Regulen la intensidad.

Horóscopo

Sagitario

Se abre la chance de una conversación pendiente con alguien distante. Hay buena recepción y entendimiento. Aries colabora.

Capricornio

La prisa los lleva a opinar sin contar con toda la información. Eviten afirmaciones apresuradas. Mejor esperar y validar antes de hablar.

Acuario

El día empuja a expresarse sin filtro y eso, lejos de complicar, puede resultar liberador. Den su opinión: generará reacciones interesantes en su entorno.

Piscis

Con Mercurio en Aries hasta el 3 de mayo, la comunicación se vuelve directa y menos sensible. Ténganlo presente: puede sorprenderlos.

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