Horóscopo del domingo 8 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 8 de marzo de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
La semana cierra con intensidad y tareas ineludibles. Se muestran más sensibles de lo habitual, consientes. Hablen desde el sentimiento y ordenen prioridades.
Tauro
No es el día adecuado para retomar pendientes. Esperen al jueves para actuar con mayor respaldo astral. Hoy conviene bajar un cambio y observar.
Géminis
Se perciben intensos y emotivos, lo que favorece esa charla que vienen esquivando hace tiempo. Hoy y mañana ofrecen el clima ideal para aclarar asuntos y cerrar capítulos.
Cáncer
El domingo resulta propicio para abordar temas personales que quedaron en pausa. No importa que sea día de descanso: si sienten el impulso, encaren sin vueltas.
Leo
La energía es alta y puede traducirse en nerviosismo. Eviten decisiones impulsivas. El martes traerá mayor claridad y mejores condiciones para avanzar con firmeza.
Virgo
Su racionalidad será necesaria para muchos. Den su opinión con serenidad y fundamento: será escuchada y valorada. No se guarden lo que puede aportar equilibrio.
Libra
El clima se torna más serio de lo esperado y los obliga a revisar asuntos postergados. Escorpio puede ser un aliado clave para sostener conversaciones profundas.
Escorpio
Con la Luna en su signo, ganan protagonismo. Buscarán su palabra en distintos ámbitos. Sean claros y eviten críticas innecesarias; su influencia es fuerte.
Sagitario
Aunque el optimismo los define, hoy actúan con mayor cautela. Pueden sentirse limitados en algunos intercambios. Si no están seguros, mejor reserven opinión.
Capricornio
Escorpio impulsa decisiones en el plano personal. Se muestran concretos al proyectar y también más sensibles. Esa combinación puede dar buenos resultados.
Acuario
Domingo con tensiones y miradas críticas alrededor. No acepten compromisos que no desean. Sigan su instinto y preserven energía.
Piscis
Son quienes mejor pueden dialogar con Escorpio hoy. Su sensibilidad y cercanía emocional facilitan acuerdos y contención genuina.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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