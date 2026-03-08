Horóscopo del domingo 8 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana cierra con intensidad y tareas ineludibles. Se muestran más sensibles de lo habitual, consientes. Hablen desde el sentimiento y ordenen prioridades.

Tauro

No es el día adecuado para retomar pendientes. Esperen al jueves para actuar con mayor respaldo astral. Hoy conviene bajar un cambio y observar.

Géminis

Se perciben intensos y emotivos, lo que favorece esa charla que vienen esquivando hace tiempo. Hoy y mañana ofrecen el clima ideal para aclarar asuntos y cerrar capítulos.

Cáncer

El domingo resulta propicio para abordar temas personales que quedaron en pausa. No importa que sea día de descanso: si sienten el impulso, encaren sin vueltas.

Leo

La energía es alta y puede traducirse en nerviosismo. Eviten decisiones impulsivas. El martes traerá mayor claridad y mejores condiciones para avanzar con firmeza.

Virgo

Su racionalidad será necesaria para muchos. Den su opinión con serenidad y fundamento: será escuchada y valorada. No se guarden lo que puede aportar equilibrio.

Horóscopo

Libra

El clima se torna más serio de lo esperado y los obliga a revisar asuntos postergados. Escorpio puede ser un aliado clave para sostener conversaciones profundas.

Escorpio

Con la Luna en su signo, ganan protagonismo. Buscarán su palabra en distintos ámbitos. Sean claros y eviten críticas innecesarias; su influencia es fuerte.

Sagitario

Aunque el optimismo los define, hoy actúan con mayor cautela. Pueden sentirse limitados en algunos intercambios. Si no están seguros, mejor reserven opinión.

Capricornio

Escorpio impulsa decisiones en el plano personal. Se muestran concretos al proyectar y también más sensibles. Esa combinación puede dar buenos resultados.

Acuario

Domingo con tensiones y miradas críticas alrededor. No acepten compromisos que no desean. Sigan su instinto y preserven energía.

Piscis

Son quienes mejor pueden dialogar con Escorpio hoy. Su sensibilidad y cercanía emocional facilitan acuerdos y contención genuina.

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